Segunda-feira, 23/06/2025 O sistema de defesa antiaérea foi acionada em Doha, no Catar Reprodução de vídeo Irã ataca bases americanas no Oriente Médio O Irã atacou hoje com mísseis bases militares dos Estados Unidos no Iraque e no Qatar, em retaliação ao bombardeio americano de instalações nucleares iranianas na madrugada de domingo. A operação foi chamada pelas forças do Irã de Bom Presságio da Vitória. Leia mais