Sexta-feira, 13/06/2025 Fogo e fumaça sobem de um prédio no centro de Tel Aviv após ataque iraniano Jack GUEZ / AFP Irã revida ataque de Israel com centenas de mísseis O Irã atacou Israel com centenas de mísseis nesta sexta-feira. Explosões foram ouvidas em Tel Aviv e em Jerusalém. A Guarda Revolucionária do Irã afirmou que o alvo do ataque foram bases militares israelenses. Leia mais Publicidade Compartilhar essa edição