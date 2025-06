Israel bombardeou o Irã com o uso de aviões de guerra hoje, com o objetivo de paralisar o programa nuclear iraniano. As Forças Armadas de Israel confirmaram que os alvos do ataque são instalações nucleares do Irã. Negociações nucleares entre o Irã e os Estados Unidos estagnaram. O governo israelense já havia dito que não permitiria que o Irã, seu inimigo histórico, adquirisse uma bomba atômica, algo que o Irã parece próximo de ser capaz de fazer. De acordo com os militares israelenses, dezenas de alvos foram atacados no Irã, e a operação poderia durar muito tempo. Moradores de Teerã, a capital iraniana, relataram ter ouvido grandes explosões e a televisão estatal iraniana transmitiu imagens de fumaça e fogo saindo de prédios. Os ataques ao Irã tiveram um impacto imediato nos voos civis na região, especialmente sobre ou perto de Teerã. Acompanhe a cobertura no UOL.