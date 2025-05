Vinicius Loures/ Agência Câmara Lula nomeia Wolney Queiroz para o Ministério da Previdência O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu o ex-deputado Wolney Queiroz (PDT) para assumir o comando do Ministério da Previdência. A nomeação ocorre após a saída de Carlos Lupi em meio a investigações sobre um esquema de fraudes no INSS. Deputado federal por seis mandatos, Wolney Queiroz ocupava a Secretaria-Geral do ministério até a demissão de Lupi. Leia mais Publicidade Compartilhar essa edição