Antonio Cruz/Agência Brasil Ministro Carlos Lupi pede demissão após escândalo no INSS O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi (PDT), pediu demissão. O anúncio foi feito por Lupi em sua conta na rede social X, após reunião com o presidente Lula. A saída do ministro ocorre em meio à crise no INSS. Uma investigação da Polícia Federal e da CGU (Controladoria-Geral da União) revelou um golpe que desviou até R$ 6,3 bilhões em aposentados e pensionistas.