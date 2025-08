O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por descumprimento reiterado de medidas cautelares. O ex-presidente, que usa tornozeleira eletrônica, está proibido de utilizar redes sociais, mas, segundo Moraes, tem adotado subterfúgios para desrespeitar as restrições impostas. Na decisão, Moraes citou a participação de Bolsonaro em um evento no domingo, em Copacabana (RJ), no qual ele exibiu o aparelho de monitoramento eletrônico e fez discurso direcionado a manifestantes. O ministro afirmou que a conduta teve como objetivo produzir material para seus apoiadores continuarem a tentar coagir o STF, caracterizando violação deliberada às ordens judiciais.