Reprodução/Redes sociais Morre a brasileira que caiu em trilha de vulcão na Indonésia do UOL A publicitária brasileira Juliana Marins, 26, foi encontrada sem vida após quatro dias presa na encosta de um vulcão na Indonésia. Ela caiu durante uma trilha no monte Riniani. A informação foi confirmada pela família dela e pelo Itamaraty. Leia mais no UOL.