Nana Caymmi em seu apartamento no Leblon Ricardo Borges/Folhapress Morre a cantora Nana Caymmi Morreu hoje a cantora Nana Caymmi, aos 84 anos. Uma das maiores vozes da história da música popular brasileira, Nana estava na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, desde agosto do ano passado. Ela morreu em decorrência de disfunção de múltiplos órgãos, segundo o hospital. Filha de Dorival Caymmi e irmã de Dori e de Danilo Caymmi, gravou 25 álbuns de estúdio.