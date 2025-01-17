O multi-instrumentista, compositor e arranjador Hermeto Pascoal morreu neste sábado (13), no Rio de Janeiro, aos 89 anos. Conhecido como "o bruxo dos sons" por transformar chaleiras, garrafas, vozes e barulhos do cotidiano em música, Hermeto teve a morte confirmada pela família em nota nas redes sociais. Segundo o Hospital Samaritano Barra, onde estava internado, a causa foi falência múltipla dos órgãos. A despedida será aberta aos fãs, em cerimônia a ser anunciada nos próximos dias. Figura central da música brasileira e referência mundial do jazz e da improvisação, Hermeto atravessou décadas de experimentação e parcerias históricas, incluindo Miles Davis, Edu Lobo e Airto Moreira. Sua obra é marcada pela ousadia, pelo improviso e pela ligação com os sons da natureza. Viúvo de Ilza, com quem viveu 46 anos, Hermeto deixa seis filhos e um legado que moldou a música brasileira como arte sem fronteiras. Leia também: Hermeto, o bruxo que transformou o mundo em música