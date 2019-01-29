Luis Fernando Verissimo, um dos escritores mais populares do Brasil, morreu na madrugada deste sábado (30), aos 88 anos, em Porto Alegre, em decorrência de complicações de uma pneumonia. Verissimo esta internado na UTI do Hospital Moinhos de Vento desde o dia 11.

Ele iniciou a carreira no jornalismo nos anos 1960 e, em 1973, lançou seu primeiro livro, O Popular. Publicou mais de 60 obras, entre crônicas, contos e romances, sempre com humor e olhar crítico sobre a sociedade.

Criou personagens célebres como o Analista de Bagé, Ed Mort e a Velhinha de Taubaté, que se tornaram símbolos de sua sátira. Também escreveu para televisão e manteve colunas em jornais e revistas por mais de cinco décadas.

Nos últimos anos, enfrentou problemas de saúde, incluindo um AVC em 2021 e o avanço do Parkinson. Mesmo afastado, já havia deixado um legado único: um cronista capaz de unir gerações de leitores com ironia, precisão e sensibilidade.

