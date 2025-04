Morreu hoje aos 88 anos Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco. A informação foi divulgada pelo Vaticano. O pontífice se recuperava após um quadro respiratório grave, que o deixou 37 dias no hospital entre fevereiro e março deste ano. Ontem, no Domingo de Páscoa, o papa fez uma aparição para abençoar milhares de pessoas na Praça de São Pedro, no Vaticano. Leia mais. Veja a cobertura completa no UOL.