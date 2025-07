Terça-feira, 22/07/2025 Ozzy Osbourne canta 'Mama, I'm Coming Home' em seu show de despedida Reprodução Ozzy Osbourne morre aos 76 anos Ozzy Osbourne, vocalista do Black Sabbath e uma das figuras mais icônicas do rock, morreu aos 76 anos. A causa da morte não foi divulgada. Ozzy, no entanto, enfrentou vários problemas de saúde nos últimos anos, como um diagnóstico de Parkinson, revelado em 2020. Leia mais Publicidade Compartilhar essa edição