O ex-prisioneiro político de esquerda José Mujica tornou-se presidente do Uruguai em 2010 GETTY IMAGES Ex-presidente uruguaio José Pepe Mujica morre aos 89 anos O ex-presidente do Uruguai José Pepe Mujica morreu hoje, aos 89 anos. Diagnosticado com câncer de esôfago, ele estava recebendo cuidados paliativos.