Quatro pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte na zona rural de Aquidauana, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, no fim da tarde de ontem (terça, 23). Segundo os bombeiros, não houve sobreviventes. A aeronave, um monomotor Cessna 175 fabricado em 1958, caiu próximo a uma fazenda na região e ainda não há informações sobre a origem nem o destino do voo. O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foi acionado para apurar as causas do acidente. Entre as vítimas estão o arquiteto chinês Kongjian Yu, referência mundial por seu conceito de "cidades-esponja", e os cineastas brasileiros Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Jr. O piloto e proprietário do avião, Marcelo Pereira de Barros, também morreu. A aeronave tinha autorização apenas para voos diurnos e estava com a documentação em dia, válida até dezembro deste ano, segundo registros da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Yu esteve no Brasil neste mês, quando palestrou em Brasília durante a Conferência Internacional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Sua abordagem propunha integrar construções urbanas à gestão da água, reduzindo enchentes e reservando recursos para períodos de estiagem. O acidente ocorreu em uma área turística conhecida, que já foi locação da novela Pantanal. Veja a cobertura completa no UOL.