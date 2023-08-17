O STF formou maioria para condenar Jair Bolsonaro e outros sete réus por organização criminosa, após o voto da ministra Cármen Lúcia. Ontem, Luiz Fux havia votado pela absolvição do ex-presidente em todos os crimes. Já Alexandre de Moraes e Flávio Dino defenderam a condenação. O ministro Cristiano Zanin adiantou seu voto, alinhando-se a Moraes e afirmando que Bolsonaro cometeu crime contra o Estado Democrático de Direito ao incitar ataques em 7 de setembro de 2021. O placar se desenha em 4 a 1 pela condenação, com Fux isolado.

Veja a cobertura completa do julgamento no UOL.