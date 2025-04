Os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin seguiram o voto de Alexandre de Moraes e aceitaram a denúncia da PGR contra o núcleo 2 de acusados de fazer parte de uma trama golpista, que resultou nos ataques aos três Poderes em 8 de janeiro de 2023. Compõem o grupo o general do Exército Mário Fernandes; o ex-assessor de assuntos internacionais do governo Bolsonaro Filipe Martins; o ex-assessor de Bolsonaro Marcelo Câmara; o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques; a ex-subsecretária da Segurança do DF Marília de Alencar; e o ex-secretário-adjunto da Segurança do DF Fernando de Sousa Oliveira. Saiba mais na reportagem do UOL