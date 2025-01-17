Um terremoto de magnitude 6,0 atingiu o leste do Afeganistão na noite de ontem (31), deixando pelo menos 812 mortos e mais de 2.800 feridos, segundo balanço inicial das autoridades locais. O epicentro foi localizado a 27 km de Jalalabad, cidade de 200 mil habitantes, e os tremores também foram sentidos na capital, Cabul. O número de vítimas deve aumentar nas próximas horas, à medida que equipes de resgate avançam pelas áreas montanhosas e de difícil acesso. A província de Kunar concentra a maior parte das mortes, com vilarejos inteiros destruídos pelo abalo. O porta-voz do regime talibã, Zabihullah Mujahid, confirmou colapsos de casas e prédios e afirmou que o governo utiliza todos os recursos disponíveis para salvar vidas. O Serviço Geológico dos Estados Unidos alertou para o risco de "danos generalizados" devido à vulnerabilidade das construções locais. O país já vivia uma grave crise humanitária: mais da metade da população depende de ajuda internacional, segundo a ONU. O terremoto aprofunda a situação em um território marcado por décadas de guerra e pobreza. Autoridades afegãs pediram apoio emergencial da comunidade internacional para garantir hospitais de campanha, alimentos, água potável e abrigos aos desabrigados.