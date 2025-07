Trump anuncia taxa de 50% para o Brasil O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a aplicação de tarifas de importação de 50% sobre todos os produtos brasileiros, insinuando uma sanção contra atitudes das instituições brasileiras pelo julgamento de Jair Bolsonaro e sua derrota nas eleições de 2022. As taxas entrarão em vigor no dia 1º de agosto. Leia a cobertura completa no UOL.