Sexta-feira, 01/08/2025 'Lula pode me ligar quando quiser. Vamos ver o que acontece', diz Trump Donald Trump disse hoje no jardim da Casa Branca que o presidente Lula pode ligar para ele quando quiser. É a primeira declaração pública do presidente americano abrindo a possibilidade de diálogo com o Brasil. Leia mais