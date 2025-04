Donald Trump anunciou a elevação das tarifas de importação da China para 125%. Ao mesmo tempo, o presidente americano disse que está suspendendo por 90 dias as "tarifas recíprocas" contra os outros países, mas mantendo uma alíquota mínima universal de 10%. O anúncio foi feito em sua conta da rede social Truth, íntegra abaixo. "Com base na falta de respeito que a China tem demonstrado aos mercados mundiais, estou aumentando a tarifa cobrada da China pelos Estados Unidos da América para 125%, com efeito imediato. Em algum momento, espero que em um futuro próximo, a China perceberá que os dias de explorar os EUA, e outros países, não são mais sustentáveis nem aceitáveis. Por outro lado, e com base no fato de que mais de 75 países entraram em contato com representantes dos Estados Unidos — incluindo os Departamentos de Comércio, Tesouro e o USTR — para negociar uma solução sobre os temas em discussão relacionados a comércio, barreiras comerciais, tarifas, manipulação cambial e tarifas não monetárias, e que esses países, por minha forte recomendação, não retaliaram de forma alguma contra os Estados Unidos, autorizei uma PAUSA de 90 dias, e uma tarifa recíproca substancialmente reduzida durante este período, de 10%, também com efeito imediato. Obrigado pela atenção a este assunto!" Acompanhe a cobertura do UOL.