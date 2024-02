Ser exaltado por grupo terrorista é vergonha insuperável para o Brasil

O grande problema da ignorância é que ela é virtualmente ilimitada. Não há fronteiras que impeçam sua expansão, é um fenômeno que se retroalimenta: a ignorância sobre determinado assunto, quando publicizada por um, resulta na ignorância de muitos, que repetem o discurso. A depender do interlocutor, são milhares, ou mesmo milhões, os que fazem as vezes de catalizadores da falta de conhecimento.

É de se imaginar, então, o tamanho do estrago quando a autoridade máxima de um país afirma que a tragédia humanitária que ocorre em Gaza - situação gravíssima e que merece todos os esforços para ser solucionada urgentemente - se equipara ao Holocausto, período histórico no qual câmaras de gás foram construídas para que, em seu interior, pais e mães judeus segurassem as mãos de seus filhos e lhes prometessem que tudo ficaria bem, enquanto os "chuveiros" eram ligados sobre suas cabeças. A engenharia nazista não tinha outra finalidade além de exterminar milhões de judeus e outros grupos minoritários, e seus objetivos foram atingidos ao menos seis milhões de vezes. Não existe paralelo histórico possível com algo dessa natureza e dimensão. Fazer do Holocausto ferramenta argumentativa costuma ter como único resultado escancarar a ignorância de quem a utiliza.

Lula errou. Errou como poucas vezes havia errado antes, e errou como poucos líderes eleitos democraticamente já erraram. Comparar o conflito na Faixa de Gaza com o Holocausto significa apontar os holofotes para os judeus de hoje, transformando-os nos nazistas contemporâneos. Logo os judeus, que, dentre tantas minorias, foram o principal alvo da máquina de propaganda ariana e de oradores populistas descompromissados com a verdade.

O equívoco da fala do presidente Lula é tão escandaloso que, em circunstâncias normais, não seria necessário sequer apontá-lo. Mas não vivemos sob circunstâncias normais. Políticos afirmam que negócios de judeus brasileiros deveriam ser boicotados, e é aplaudido por seus correligionários. O estabelecimento de uma mulher judia é vandalizado, e sua proprietária é acusada de ser "sionista assassina de crianças", mas há quem diga que o ataque foi merecido. Judeus alertam para a escalada sem precedentes do antissemitismo, chamando os fatos pelo que são, mas são apontados como mentirosos que tentam confundir antissemitismo com o fictício, mas sempre presente, antissionismo.

Há, de fato, vergonhas e vergonhas pelas quais podemos passar enquanto nação. Mas receber cumprimentos efusivos por parte de um grupo terrorista que executou 1200 civis a sangue frio, utilizando estupros e degolamentos como instrumentos de guerra, é constrangedor em um nível sem paralelo. Lula é o único presidente eleito do mundo que pode se vangloriar por ter sido publicamente elogiado pela liderança do Hamas.

A diplomacia brasileira sempre se colocou como um ponto de equilíbrio nos conflitos do Oriente Médio, mas as recentes declarações presidenciais e nossa vertiginosa aproximação de ditaduras extremistas e antissemitas nos arrancou dessa posição. Nos resta lamentar, com um sentimento profundo de vergonha, quem são os nossos novos amigos.