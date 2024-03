Política plural para mulheres plurais.

A democracia alimenta e fortalece a maior política pública de todas, a transversalidade. Matriarca, ela conduz o planejamento, a formulação e a execução de medidas abrangentes e integradas, que enxergam com mais precisão tanto a realidade visível quanto suas raízes profundas. Conecta as partes — saúde, cultura, educação, meio ambiente, trabalho e renda, transporte, ciência, gestão — num todo mais completo e complexo. Como na realidade diária das mulheres do Brasil.

No Ministério da Igualdade Racial, não abro mão da interseccionalidade e da cooperação como norteadoras da nossa atuação. Mais do que discurso, é nossa prática política, aprendizado ancestral das que vieram antes de nós e nos guiam. A visão fragmentada reduz e despolitiza problemas sociais, dando a incorreta impressão de serem situações isoladas. Não são. O racismo, o machismo, os crimes de ódio, a pobreza, são todos sistêmicos.

Este 8 de março, dia de expandir a agenda permanente de luta das mulheres, se mostra mais transversal do que nunca. É evidente o compromisso do governo federal em articular políticas que enxergam com coragem demandas históricas e atuais das mulheres brasileiras, visibilizando a diversidade e as desigualdades que nos marcam: raça, classe, etnia, orientação sexual, idade, território.