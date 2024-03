Sobre igualdade e respeito

Desde o seu primeiro dia de existência, o Ministério das Mulheres se organizou para combater todas as formas de discriminação e violência contra as mulheres. O lançamento do Plano de Ação do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, também no mês de março, com investimentos de mais de R$ 2,5 bilhões, resulta de um ano de trabalho, diálogo amplo com a sociedade, exercício da transversalidade entre os ministérios. Hoje somos 11 órgãos da esfera federal efetivamente comprometidos com ações para vivermos num país que não tolere mais feminicídios.

Quando o assunto é direitos para as mulheres no Brasil, a batalha se dá não apenas na garantia daqueles emergentes. Os antigos, há muito consensuados pela sociedade, ainda permanecem sob ameaça em pleno século XXI.

Não aceitamos menos. No mês de março, nós, mulheres, queremos muito mais do que flores. Exigimos, acima de tudo, respeito e buscamos ao longo do ano inteiro plena igualdade e garantia de direitos, sob a forma de políticas públicas efetivas. Em um país sem misoginia e com igualdade de gênero em todos os aspectos da vida, a sociedade inteira avança e o horizonte de direitos se amplia para todas e todos.