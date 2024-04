O PSDB está mais vivo que nunca

Diz um ditado popular que não se chuta cachorro morto. Com seu artigo de opinião sob o título "O PSDB morreu e ainda não sabe", o colunista do UOL Josias de Souza mira no que viu e acerta no que não viu. O PSDB está mais vivo do que nunca, e o artigo de Josias e a profusão de ataques que o partido vem sofrendo diariamente na imprensa são a maior prova disso.

Claro que respeitamos a opinião de Josias de Souza, um dos mais qualificados articulistas do Brasil, dono de texto impecável, de uma invejável cultura e de uma rebuscada qualidade de análise do cenário político brasileiro. O PSDB nasceu para defender a democracia, e democracia se faz acima de tudo com respeito às divergências e às opiniões contrárias. Imprensa livre é outro dos pilares fundamentais de uma sociedade democrática. Mas não poderíamos deixar de apresentar prova de vida contra a falsa acusação de nossa morte.

É natural que a imprensa olhe São Paulo, ou São Paulo e Rio, e enxergue o Brasil. A bolha da chamada "grande imprensa" tem sede nesses dois estados. Mas o Brasil, isso o PSDB sabe desde que nasceu, é muito mais que isso. "Longe das benesses do poder, mas perto do pulsar das ruas", como diz a epígrafe de nosso manifesto de fundação, sabemos que existe economia, povo e política pujantes de Roraima ao Rio Grande do Sul, de Pernambuco ao Acre, do Rio Grande do Norte a Mato Grosso do Sul.