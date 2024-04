ONU perde, de novo, chance de solucionar a guerra entre Israel e Hamas

No meio disso tudo, por qual motivo não vemos o clamor público para a libertação dos reféns? O tempo está passando e eles estão se tornando cada vez mais peças perdidas no xadrez da guerra. O ponto nevrálgico disso tudo é o silêncio. Não há surpresas, não há indignação e tampouco pressão para que o Hamas aja de forma diferente.

Aprisionados por extremistas, moradores de Gaza e os sequestrados em 7 de outubro viraram fantoches sob o pretexto de uma "resistência armada" em busca de justiça, sem interesses políticos e financeiros. Enquanto isso, Israel, uma nação soberana e democrática, segue sendo criticada pela ofensiva de seu exército na Faixa de Gaza. Como é possível o mundo esquecer ou ignorar quem começou essa barbárie? Tenho a sensação de que nem mesmo as lideranças do Hamas, no conforto de suas suítes de hotéis no Qatar, conseguem entender plenamente como a narrativa tem se desenvolvido.

O novo lance dado pelo Hamas a partir desse "pedido de desculpas" aos civis de Gaza joga luz à enorme dimensão que o problema que enfrentamos atualmente está tomando. Vale lembrar que o comunicado segue a mesma lógica do discurso do Conselho de Segurança da ONU, mencionado no início deste texto, que levou à formatação de um documento oficial que não cita em nenhuma linha os horrores perpetrados pelo Hamas em outubro nem tampouco qualifica o grupo como uma organização terrorista. Ao não mencionar as vítimas fatais, aqueles que seguem sequestrados e suas famílias do lado israelense, o mundo dá sinais de apoio para que as ações desses extremistas sigam sendo validadas. Torturas, estupros, assassinatos e sequestros são, de fato, justificáveis?

A falta de conhecimento sobre o que está acontecendo e o que está por trás disso tudo têm feito com que diversas faces do preconceito enraizado contra judeus se alastrem pelo mundo. Sob novas roupagens e em prol da luta do oprimido contra o opressor, a face mais cruel da sociedade moderna ocidental se mostra alinhada ao modelo hitlerista que levou ao Holocausto.

Digo e repito: uma coisa é você ser a favor da causa Palestina, e outra é pregar a destruição de Israel, que é um país democrático, no qual o povo sai às ruas para exigir seus direitos e protestar livremente. Acredito que há um erro de interpretação nesse sentido. É fundamental que o cessar-fogo de ambos os lados seja feito imediatamente, com a libertação incondicional dos reféns. Infelizmente, mais uma vez, a ONU perde a oportunidade de condenar a barbárie, resolvendo o conflito de maneira efetiva e independente.

*Marcos Knobel é presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo (Fisesp)