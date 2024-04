O mínimo: a verdade!

Embora os conceitos fundamentais possam ser compreendidos, a aplicação prática e a compreensão das nuances geopolíticas geralmente exigem um estudo aprofundado e uma análise cuidadosa das dinâmicas globais. Mas já nem entro nesta dinâmica, pois, de fato, para alguns seja conveniente a miopia que descaracteriza um grupo terrorista como se matar deliberadamente crianças e abusar de mulheres fossem sinais de um braço de resistência: absurdo.

Quem sou eu para questionar faltas de entendimento por parte de uma sociedade? No entanto, me considero um médico comprometido com a verdade.

Por trás do radicalismo e da intolerância geralmente estão uma combinação de fatores, incluindo medo, ignorância, falta de empatia, desigualdades sociais, manipulação política e polarização. As pessoas podem se tornar radicais quando se sentem ameaçadas por mudanças sociais, econômicas ou culturais, e a intolerância muitas vezes surge da incapacidade de compreender ou aceitar pontos de vista diferentes dos seus próprios.

Doze milhões de crianças morreram em Gaza? Somando-se as populações de Gaza e Israel temos onze milhões de pessoas e isto por si traz a dimensão da mensagem. E se ela por si só é um absurdo, pior ainda é a falta de atitude de uma infraestrutura. Ela sim instrumentalizada que não foi corrigida como deveria.

E por que isto?

A "banalização do mal" é um conceito desenvolvido pela filósofa Hannah Arendt em seu livro "Eichmann em Jerusalém: Um Relato sobre a Banalidade do Mal". Arendt usa esse termo para descrever como atos extremamente prejudiciais ou imorais podem ser cometidos por pessoas comuns ou aparentemente comuns, em circunstâncias normais. Ela examina o papel da conformidade social, da obediência cega à autoridade e da falta de pensamento crítico na facilitação do mal. Em resumo, a "banalização do mal" destaca como o mal pode se tornar parte da vida cotidiana sem ser reconhecido como tal.