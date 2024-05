Nome impróprio

É mais do que paradoxal: ultrapassa os limites do absurdo assistir, por exemplo, manifestantes LGTBQI + empunhando a bandeira de um movimento que os persegue e para o qual o amor entre homens ou entre mulheres é crime, passível de punição por pena de morte.

Pode parecer ingenuidade, mas prefiro pensar que os jovens de Nova York, Boston e Chicago que entoam cânticos racistas, no fundo, não sabem o que estão fazendo. Mas muitos de seus professores, reitores e financiadores sabem. Durante anos, quem deveria agir se omitiu do combate ao discurso de ódio, fantasiado de uma falsa "liberdade de expressão". Criticar as ações do governo de Israel é algo legítimo. Isso, aliás, acontece todos os dias em Tel Aviv.



Quem tenta fazer o mesmo em Gaza, controlada pelo Hamas, ou em Teerã, corre o risco de ser preso ou executado.

Liberdade não é pregar e aplaudir uma tentativa de extermínio. Nunca foi e nunca será. O nome disso é crime. É inaceitável tolerar pedidos de aniquilamento de qualquer grupo - religioso, político ou étnico. É isso, no entanto, o que está acontecendo nas universidades americanas.

Se fossem manifestações pró-Palestina, haveria nelas muitos judeus - atos que defendem a solução de dois Estados são comuns em Israel e contam com apoio de muitos judeus brasileiros.

É nítido que tanto o financiamento dos acampamentos nos campi americanos quanto a estratégia utilizada são pensados e liderados por esquemas profissionais, que operam desde fora dos EUA. Isso não é novidade - mas foi preciso que o copo transbordasse para que os gestores das universidades e as autoridades públicas se movessem, motivados, em grande parte, por legítimas pressões da própria sociedade americana.

Caiu a ficha: filhos que saem de casa defendendo valores fundamentais das sociedades livres voltam radicalizados. E as famílias pagam caro por isso, concreta e simbolicamente. E a sociedade também (talvez ainda mais caro).