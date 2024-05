As lições que vêm do Sul

Por outro lado, no próprio judaísmo, há estudiosos que sustentam outra tese: contar o que está sendo feito é uma prestação de contas, além de inspirar mais gente a fazer o mesmo. Em suma: o importante é fazer. A dor e as necessidades dos gaúchos são gigantescas e incomparáveis. Omitir-se é inaceitável.

As comunidades judaicas gaúcha e brasileira estão atuando em conjunto com incontáveis segmentos culturais, étnicos, religiosos, profissionais, econômicos e acadêmicos nesse imenso esforço de socorro e de reconstrução. Não há protagonismo, mas sim soma.

Por iniciativa da Federação Israelita do Rio Grande do Sul e com apoio do Confederação Israelita do Brasil, foi arrecadado mais de R$ 1 milhão, que será investido, prioritariamente, em ações emergenciais e na reestruturação das escolas atingidas pelas enchentes.

Além disso, 18 mil kits com refeições, organizados pelos residentes do asilo de idosos da comunidade judaica gaúcha, alguns deles quase centenários, foram entregues à Defesa Civil. Purificadores de água, tão necessários nesse momento, estão sendo trazidos de Israel.

Há centenas de voluntários judeus trabalhando anonimamente, ao lado de outros irmãos gaúchos, em abrigos, operações de resgate, hospitais e campanhas de arrecadação. Há doações de indivíduos e de empresas ligadas à comunidade judaica de todo o país chegando diariamente ao Rio Grande do Sul. Muitos pedem que seus nomes não sejam mencionados, nem internamente.

Infelizmente, a dor nos oferece algumas lições. No caso das enchentes gaúchas, a união em torno da vida, da dignidade, da liberdade e do futuro supera o radicalismo, o oportunismo, o egoísmo e o preconceito. Lado a lado, gaúchos e brasileiros mostram ao mundo que trabalhar em conjunto é a única solução. Fica aqui a nossa solidariedade, nosso respeito e o nosso orgulho de fazer parte desse gigantesca corrente de Tzedaká.