Engrenagem do ódio existe porque paga a conta de muita gente

Por fim, mas não menos importante, estão os algoritmos, que tomam decisões por nós e ajudam a espalhar mentiras e ódio. Não tem nada de natural em ''scrolar" no Instagram ou pular de um vídeo para o outro no YouTube. A decisão de mudar é sua, mas o que chega até você, não.

O algoritmo é o detetive da vida digital. Contratado pelas plataformas 24h por dia, sete dias na semana. Cada vez que você conecta, ele para tudo para observar você: com quem interage, o que mais interessa, o que pesquisa, quanto tempo passa por lá. A partir dessas informações, o algoritmo junta —eu, você, seu filho, sua avó— quem tem hábitos parecidos em times. Mas nós não estamos livres, lembra? É à força, mas a gente não percebe nem sabe. Em grupo, com mínimas chances de defesa, somos atropelados pelo tsunami de mentiras.

Quanto mais soubermos como os algoritmos funcionam, maior a nossa vigilância contra a desinformação, mostrou recentemente um estudo da Harvard Kennedy School Misinformation Review que avaliou o entendimento sobre os algoritmos em México, Estados Unidos, Coreia do Sul e Reino Unido. Dito isso, salve esta coluna e compartilhe com amigos e familiares. Como as vacinas, precisamos aumentar a resistência das pessoas às mentiras. É o que fazemos há quatro anos no Mentira Tem Preço. Às vezes é bem difícil encontrar a mentira, porque ela está bem escondida, como nessa imagem aqui.

Os anúncios merecem muito da nossa atenção porque quase não falamos das modalidades de ganhar dinheiro espalhando desinformação e ódio. Eu e você podemos pagar por propagandas, monetizar conteúdos e amplificar. Ou sermos impactados por elas.

Permite, por exemplo, que empresas petrolíferas paguem por mais exposição nas redes espalhando alegações falsas. E aí a combinação varia de acordo com gosto do freguês, como mostra relatório da Coalizão de Combate à Desinformação Climática (CAAD), que integro. Nós já mapeamos outras tantas no Mentira Tem Preço.