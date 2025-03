As diversas faces da morte

Fato é que o objeto central da avaliação e da regulação deveria focar na articulação entre pesquisa, formação e extensão, de forma dinâmica, demonstrada em ações, políticas institucionais e agendas. Não basta regulá-las com mínimos de mestrados e doutorados e iguala-las em todo o resto. A avaliação deveria ser essencial para determinar diferenças positivas entre projetos institucionais, sua aplicação, desenvolvimento e dimensões. Ao diferenciar as universidades por seus méritos, a regulação promoveria o aperfeiçoamento ao conjunto das instituições de educação superior do país.

Dessa forma, as universidades poderiam desenvolver bons exemplos de currículos flexíveis, interdisciplinares, libertos das aulas conservadoras e ambientes atrasados, inovadores em aprendizado por competências e práticas reais intensivas, de forma a conter a pesquisa e a extensão em seu âmago e assim propiciar a produção de conhecimento e a independência intelectual aos estudantes desde cedo. Além disso, deveria proporcionar conexões e significados entre a graduação o mestrado e o doutorado de forma a permitir um continuum formativo, inserido em processos de pesquisa e extensão. Para isso serve a Universidade e sua autonomia constitucional: inovar e avançar em conhecimento ao encontro do crescimento econômico, do combate a desigualdade e a expansão da cultura.

Nessa direção segue a recente iniciativa das universidades publicas paulistas e federais, mobilizada pela Universidade de São Paulo, em modernizar suas pós-graduações. Essa construção é fruto do entendimento dos limites ainda presentes na autonomia, em parte devido a regramentos e normas externas, antigas e incompatíveis com o padrão de qualidade institucional instalados em muitas universidades brasileiras. Essa iniciativa que recebe decisivo apoio da Fapesp e da Capes, demonstra por si que a autonomia universitária é capaz de estabelecer transformações capazes, inclusive, de contribuir com a modernização do processo regulatório e avaliativo a cargo das agencias governamentais que tanto contribuiu com a ciência e a pesquisa nacional.

Ao permitir novas interações entre a graduação, a pós graduação e a pesquisa, esse programa faz com que a formação de doutores seja acelerada e, em consequência, possa vir a ser diminuída a média etária de 40 anos ao ingresso docente nas universidades públicas.

Ações como essa podem servir de exemplo e vir a reforçar iniciativas de muitas e qualificadas universidades particulares, confessionais e comunitárias. É da maior relevância demonstrar à sociedade que as universidades não são apenas espaços destinados às carreiras acadêmicas ou à reprodução acentuada de matriculas, mas sim espaços onde permanentemente estão sendo formados brilhantes intelectuais a integrarem as profissões estratégicas ao país como as de cientistas, professores e pesquisadores, em uma expressão única e publica dedicada ao futuro desse país.

*Luiz Roberto Liza Curi, ex-presidente do Conselho Nacional de Educação, é titular da cátedra Paschoal Senise de pós-graduação da USP, Pesquisador Associado da FGV e consultor da Unesco.