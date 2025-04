Leonardo lutou por dignidade, mas morreu sem apoio que defendeu a vida toda

Recentemente, um colega do Access Living —um centro de serviços e incidência liderado por pessoas com deficiência em Chicago— me disse que muitas pessoas institucionalizadas temem deixar as instituições porque duvidam que receberão o suporte necessário na comunidade. A trágica morte de Leonardo ilustra esses medos e a situação impossível em que se encontram pessoas com deficiência no Brasil, nos Estados Unidos e em muitos outros países, o que leva à sua segregação da sociedade.

O direito internacional garante que todas as pessoas têm o direito de viver na comunidade com o suporte necessário, independentemente de suas necessidades. No entanto, Leonardo e sua mãe dependiam de doações para suprir necessidades básicas.

Quando os visitei pela última vez, em novembro, estavam desesperadamente em busca de uma nova cama elétrica. Leonardo já não conseguia se sentar em uma cadeira de rodas, e sua cama antiga estava caindo aos pedaços. Se ele também tivesse acesso a um pequeno gerador, sua vida provavelmente teria sido salva quando faltou energia em fevereiro. Pequenos geradores são vendidos por apenas R$ 1.500.

Leonardo cantou para nós quando o conhecemos, em 2017, e disse que sonhava em se tornar um músico famoso. Sua voz extraordinária tocou muitas pessoas. Além da música, ele usou sua experiência para denunciar os danos causados pelas instituições e defender a vida na comunidade. Sou grato por ele ter compartilhado sua história neste vídeo da Human Rights Watch (assista abaixo) e na imprensa brasileira. Posicionar-se diante de injustiças — especialmente contra si mesmo — muitas vezes é um grande desafio.

Durante uma visita ao Brasil, em 2023, constatamos que ainda havia práticas restritivas mesmo nas residências mais inclusivas para pessoas com deficiência, limitando direitos básicos dos moradores de interagir com pessoas fora do ambiente institucional. Infelizmente, o novo Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência do Brasil mais uma vez falha ao não incluir ações concretas para fortalecer sistemas de apoio comunitário.