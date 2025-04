Mudança para o voto distrital misto pode limitar liberdade do eleitor

Já com o voto distrital misto, metade das vagas será preenchida por candidatos eleitos diretamente em distritos delimitados. Isso significa que eleitores perderão o direito de votar em políticos tradicionais que não estejam concorrendo em seu distrito ou na lista partidária, em candidatos que o eleitor tem votado há várias eleições, por exemplo. Um parlamentar com base eleitoral pulverizada, comum em estados com forte identidade regional, corre o risco de desaparecer do cenário político se não se adaptar às novas regras.

Além disso, o voto em listas partidárias — que definiria a outra metade das cadeiras — transfere poder para as cúpulas partidárias, responsáveis por ordenar os nomes. Eleitores que historicamente votam em candidatos dissidentes ou independentes dentro de partidos podem ver suas preferências ignoradas, já que a lista fechada privilegia aliados da direção nacional.

Outro risco é a marginalização de candidatos de minorias. No sistema proporcional, partidos pequenos conseguem eleger representantes mesmo com votação modesta, desde que ultrapassem o quociente eleitoral. No distrital misto, a competição local favorece candidatos com ampla rede de apoio geográfico, o que pode excluir vozes de grupos sem territorialidade definida, como comunidades LGBTQIA+ ou étnicas.

A definição dos distritos é outro ponto bastante crítico. Se a divisão for levada a efeito para concentrar eleitores de determinado perfil político em uma mesma região (ato chamado de gerrymandering), o sistema pode distorcer resultados de modo estrutural. Nos Estados Unidos, essa prática é usada para diluir o peso eleitoral de negros e latinos e é constantemente alvo de disputas judicias — um risco real no Brasil, onde a Justiça Eleitoral teria de enfrentar pressões políticas para delimitar áreas distritais.

Embora o voto distrital misto traga benefícios teóricos, como redução de custos de campanha e aproximação parcial entre eleitores e representantes, seus riscos práticos são substanciais e precisam ser debatidos.

A perda de liberdade do eleitor em escolher candidatos fora de seu distrito, combinada com a complexidade do sistema e o potencial de manipulação geográfica, sugere que a proposta precisaria de amplo debate antes de ser implementada. Enquanto isso, o Brasil corre o risco de trocar um sistema imperfeito - porém conhecido - por outro cheio de armadilhas invisíveis.