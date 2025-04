Opinião: Decisão de Lula sobre asilo a peruana pode beneficiar Bolsonaro

Oito meses depois, quando questionado sobre o assunto pelo UOL, em 28 de novembro de 2024, Bolsonaro, que à época havia negado interesse no asilo húngaro, matizou sua posição: "Embaixada, pelo que eu vejo na história do mundo, né, quem se vê perseguido pode ir para lá". O ex-presidente indicou, portanto, estar informado dessa possibilidade.

O asilo de fato existe no Direito e pode ser concedido por presidentes a qualquer um, sem grandes justificativas legais. É basicamente uma decisão de caráter político, frequentemente revestida de justificativas jurídicas ou humanitárias. Como não requer nenhum embasamento argumentativo, basta que o chefe de Estado decida conceder essa proteção a alguém para que ela se efetive.

Lula, por exemplo, decidiu fazê-lo no contexto de uma condenação judicial ligada a desdobramentos da Lava Jato. Ele mesmo teve suas penas anuladas no Brasil. A Lava Jato foi enterrada por aqui, mas as investigações sobre o caso tiveram seguimento em muitos outros países da região, incluindo o Peru, onde culminou com a condenação de Heredia e do marido dela, Ollanta Humala. É provável que o presidente brasileiro considere estar mitigando os efeitos negativos no exterior de uma investigação judicial que acabou politizada e anulada no Brasil, mesmo que os argumentos públicos tomem uma direção humanitária, pois Heredia tem câncer e espera receber tratamento médico em São Paulo.

Heredia e Humala foram condenados a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro num caso que envolve a destinação de recursos da empreiteira brasileira Odebrecht para as campanhas políticas de 2011 e 2006.

O asilo foi concedido depois que a ex-primeira-dama peruana entrou na Embaixada do Brasil em Lima, para evitar sua captura e o cumprimento da pena. O marido dela, Humala, está preso numa base policial construída especialmente para abrigar líderes políticos condenados nos recentes anos de turbulência e escândalos que têm marcado a história do Peru. Heredia, no entanto, conseguiu evitar o mesmo destino pedindo proteção a Lula.

Ela e o filho obtiveram salvo-conduto do governo do Peru para saírem da Embaixada do Brasil num voo com destino a São Paulo. A aeronave da FAB (Força Aérea Brasileira) aterrissou ontem de manhã na capital paulista, afastando definitivamente qualquer possibilidade de que ela seja alcançada pela Justiça de seu país para cumprir a pena.