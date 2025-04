O papa que corrigiu a rota e colocou o dedo na ferida da pedofilia

O papa argentino também colocou o dedo na ferida da coroa de espinhos que culminou com a renúncia de seu antecessor, a prática da pedofilia dentro da Igreja Católica. Com a carta apostólica Voz Estis Lux Mundi (2019), estabeleceu procedimentos e criou canais específicos para denúncias, puniu severamente religiosos, inclusive cardeais, promoveu um Encontro Global sobre Abuso (2019), ordenou reformas no Código Canônico e se encontrou com muitas vítimas de abuso. Apesar do esforço, a chaga mantém-se e novos casos ainda vêm à tona nos quatro cantos do planeta.

No campo das doutrinas, Francisco se manteve inflexível com relação ao aborto e à eutanásia, considerando-os 'um grave pecado moral'. Por outro lado, fez um aceno às mulheres, até então absolutamente emudecidas e invisibilizadas dentro dos ambientes de poder e decisão, por menor que fossem. Foi o primeiro papa a nomeá-las para cargos relevantes na Cúria Romana, criou comissões para estudar a viabilidade do diaconato feminino, instituiu mulheres votantes em sínodos e incentivou a prática da teologia feminista.

Certamente, a Igreja Católica deixada por Francisco neste 21 de abril de 2025 não é a mesma de 12 anos atrás. Alguns passos, tímidos ainda, foram dados, mas não deixa de ser um aceno de conexão aos mais de 1,4 bilhão de católicos espalhados pelo mundo.

* Débora Crivellaro é jornalista, especialista em sociologia da religião.