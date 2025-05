Em CPI das Bets, Virgínia Fonseca finge ter 12 anos. E senadores também

Virgínia Fonseca chegou à CPI das Bets nesta terça-feira (13) com uma missão: convencer os senadores da comissão de que tinha apenas 12 anos. Conseguiu. Ela tem 26.

Com 53 milhões de seguidores só no Instagram (e um volume oito vezes maior de fortuna estimada em reais), a maior influencer do Brasil virou alvo (e atração) por supostamente ganhar dinheiro com a desgraça alheia. Ela é suspeita de assinar um contrato que previa uma taxa extra de remuneração sobre perdas de apostadores.

Assunto sério, portanto, em um país de endividados.