Rudzit: Ocidente como conhecíamos morreu, e mundo entra na lei da selva

Mas que, se o presidente da Rússia, Vladimir Putin, fosse bem-sucedido na guerra contra a Ucrânia, a volta do uso da força e a anexação de território seria a nova realidade.

Em janeiro de 2025, Bremmer diz, pela primeira vez, que o mundo estaria voltando à Lei da Selva, quando as barreiras ou regras de proteção (guardrails), que mantiveram a paz desde o fim da 2ª Guerra, se desfazem.

Isto seria o resultado do enfraquecimento do multilateralismo e o fortalecimento do nacionalismo —fenômeno que começa em 2016, se intensifica na pandemia e agora domina com a volta do presidente Donald Trump ao poder nos Estados Unidos.

Se até o ano passado era possível falar em um Ocidente, representado pelo G7 e pela Otan, agora esta certeza não existe mais.

As falas do vice-presidente, JD Vance, na Conferência de Munique e do secretário de defesa, Pete Hegseth, na Otan, deixaram claro que os EUA não veem mais a Europa como um interesse estratégico. Vance foi mais longe: vê os dois lados do Atlântico com valores diferentes.

Fim do Ocidente como conhecíamos

A sequência do bate-boca entre Trump e Zelensky no salão oval, em 28 de fevereiro; a reunião em Londres da chamada Coalition of the Willing (Coalizão dos Dispostos), em 2 de março; e a reunião em Riad entre EUA e Rússia para negociação de paz na Ucrânia marcaram o fim do Ocidente como conhecíamos.