E agora, Oriente Médio?

Pode-se dizer que o Oriente Médio está em guerra desde então, e ainda não vivemos a última fase com o fim dos ataques entre Irã e Israel. O conflito em Gaza permanece, e agora voltará ao centro das atenções internacionais. Mas a grande questão que fica é se a Segunda Guerra Fria terminou ou se entraremos em uma nova lógica regional.

Três dinâmicas precisam ser analisadas separadamente para se tentar ter algum vislumbre do futuro. A primeira são os atores externos à região, a segunda a dinâmica regional, e a terceira, as dinâmicas internas.

Com o bombardeio americano e a falta de apoio militar russo e chinês ao Irã, ficou claro que efetivamente os Estados Unidos são o ator externo predominante no Oriente Médio. Ficou explícito que Pequim não consegue projetar poder além das águas adjacentes ao seu território, demonstrando que ainda não é efetivamente uma potência externa em uma região na qual a lógica militar predomina. Já Moscou não perdeu seu último aliado na região (a Síria deixou de ser sem Assad), mas sua imagem saiu, no mínimo, arranhada, já que não pôde prover ajuda militar a Teerã. Portanto, Washington é o mais influente ator externo, mas somente se ainda existir vontade em intervir novamente no futuro.

Do ponto de vista militar, Israel se tornou hegemônico, uma vez que enfraqueceu fortemente seus principais inimigos. O Hamas perdeu sua liderança e se tornou uma milícia sem capacidade de fazer algum ataque ao território israelense. O Hezbollah também perdeu sua liderança e boa parte do seu arsenal, a ponto de não conseguir vetar a eleição de Joseph Aoun, um aliado dos Estados Unidos, presidente do Líbano, e este nomear Nawaf Salam como novo primeiro-ministro. A Síria saiu da guerra civil, mas sob um novo governo aliado da Turquia e que busca a aproximação com o Ocidente. O Irã perdeu capacidade militar e imagem de potência regional, já que os caças israelenses atuaram impunemente no seu espaço aéreo por doze dias. Resta saber como a Arábia Saudita se posicionará diante desta nova realidade militar.

Por fim, as dinâmicas internas em Israel, Irã e Gaza terão papel importante na reconfiguração futura. Com o fim da ameaça iraniana, pelo menos é o que prega Benjamin Netanyahu, as atenções da sociedade israelense se voltarão novamente para os reféns ainda mantidos pelo Hamas. Com isto, as tensões políticas voltarão a emergir, a questão das reformas do Judiciário voltará a reaparecer, e o espectro de uma nova eleição que poderá tirar o primeiro-ministro do cargo deverá ser debatida. Como uma democracia, a possibilidade de alternância de poder não pode ser descartada, o que poderá impactar muitas das políticas do país.

No Irã, a realidade econômica e social, que já era ruim antes da guerra, ficará ainda pior. Sem apoio dos aliados, este pode ter sido o outro motivo para que o aiatolá Khamenei tenha aceitado o cessar-fogo, prevendo que, passado o fervor nacionalista, os jovens se rebelem contra o regime. A aceleração da escolha do seu sucessor ganhou força, e muito provavelmente será Hassan Khomeini, neto do fundador da república islâmica, e considerado um reformista. Com isto, será uma indicação de moderação tanto para o Ocidente quanto para a sociedade iraniana, o que aliviaria as pressões contra o regime.