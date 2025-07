Por trás do cartão postal

Mas é claro que esse esforço não pode ser solitário. Saneamento só funciona quando há complementariedade entre os agentes públicos e privados. Não basta ter um bom operador; é preciso que o poder público assuma a liderança do processo, que a regulação funcione com eficiência e que a população seja ouvida e envolvida. Esse compasso tem ajudado o Estado a fazer sua transição com consistência.

Isso porque mexer no saneamento é mexer no DNA de uma cidade. Nós não estamos falando apenas de obras, tubulações ou infraestrutura. Estamos falando da proteção do nosso maior patrimônio: as pessoas e o meio ambiente. Estamos trabalhando com a transformação de realidades, o que só é possível contando com municípios organizados, população consciente, capacidade de planejamento e alto potencial de atratividade para investimentos privados. Ou seja: a ideia de que cidades-líderes nascem prontas é um mito; elas se tornam potentes quando combinam gestão eficiente e compromisso com a dignidade e o bem-estar de quem mora nela.

Aí entra também o nosso propósito. Ao trabalhar com saneamento em Santa Catarina, colocamos em prática projetos sob medida, compatíveis com o desenho urbano de cada município atendido, com sua densidade populacional, sua sensibilidade ambiental e nossa capacidade de investimento e execução. Especificamente em regiões litorâneas, onde a balneabilidade das praias influencia o fluxo econômico de uma temporada inteira, os investimentos em esgoto passam a ser também investimentos em reputação e competitividade. Trata-se de incorporar o saneamento ao projeto de território, com tudo o que isso implica em governança, financiamento, tecnologia e transparência.

À medida que o país avança no debate sobre universalização, é essencial reconhecer que o saneamento é uma política de ordenamento urbano, de valorização ambiental e de proteção ao patrimônio natural e humano. Em estados com vocação turística, ecológica e social como Santa Catarina, esse entendimento ganha ainda mais peso.

Não é confortável revelar uma contradição estrutural entre desenvolvimento e infraestrutura básica de um estado com tamanha força. Porém, expor esse contraste nos responsabiliza, como sociedade, por buscar soluções para um problema crônico que não é "privilégio" daqui - e sim uma lacuna que afeta todo o país, revelando um déficit tão invisível quanto perigoso. Investir em esgoto e água pode não aparecer no cartão-postal, mas é a maior oportunidade de crescer com responsabilidade ambiental e qualidade urbana que hoje temos nas mãos.

*Por Reginalva Mureb, diretora-presidente do Grupo Aegea em Santa Catarina, empresa responsável por operações de saneamento em cinco municípios do Estado