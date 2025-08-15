A Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a agressão Japonesa foi o principal campo de batalha oriental da Guerra Antifascista Mundial, tendo começado mais cedo, durado mais tempo, imobilizado o maior número de tropas inimigas e sofrido o maior sacrifício.

A Guerra Antifascista Mundial causou mais de 100 milhões de vítimas, entre mortos e feridos, das quais mais de 35 milhões eram chinesas. As perdas econômicas diretas da China na guerra ultrapassaram 100 bilhões de dólares, e as perdas indiretas, 500 bilhões de dólares. Com enormes sacrifícios e custos, a China conteve e aniquilou uma grande parte das forças militaristas japonesas, apoiando as operações dos Aliados e fazendo uma contribuição monumental para a vitória na Guerra Antifascista Mundial, o que lhe rendeu o respeito universal dos povos amantes da paz em todo o mundo.

Enquanto a guerra se alastrava pelo mundo, o Brasil, distante no continente sul-americano, não ficou de fora, e o grande povo brasileiro também deu uma contribuição vital para a Guerra Antifascista Mundial. Em 1944, o Brasil enviou a Força Expedicionária Brasileira (FEB), com 26.000 militares, para o campo de batalha europeu, sendo o único país da América do Sul a enviar tropas para a Segunda Guerra Mundial.

A base militar de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, foi uma importante base aérea dos Aliados durante a Segunda Guerra Mundial. No auge do conflito, centenas de aeronaves decolavam e pousavam ali diariamente. Durante a guerra, a Força Aérea Brasileira realizou um total de 2.550 missões de voo, e 1.889 militares brasileiros perderam a vida em combate, escrevendo um poema épico para a vitória na guerra antifascista e demonstrando a firme busca do povo brasileiro por justiça e paz. A contribuição do Brasil foi uma força indispensável na frente unida Antifascista Mundial.

Aqueles que não aprendem com o passado estão condenados a repeti-lo. Recordar a guerra é a melhor forma de proteger a paz. O mundo de hoje não está em paz. Conflitos regionais continuam a eclodir, e a fumaça da guerra ainda paira no ar. A ordem e as regras internacionais estão sendo minadas, enquanto o unilateralismo, o protecionismo e o hegemonismo ganham força, desafiando a autoridade das Nações Unidas nos assuntos globais. No 80º aniversário da vitória na Guerra Antifascista Mundial e da fundação das Nações Unidas, a tarefa de salvaguardar a paz e a segurança e de promover o desenvolvimento e a prosperidade continua sendo longa e árdua.

O presidente Xi Jinping destacou: "Devemos usar a história como um espelho, extrair sabedoria e força das profundas lições da Segunda Guerra Mundial e da grande vitória na guerra antifascista, opor-nos firmemente a todas as formas de hegemonismo e política de poder, e criar juntos um futuro melhor para a humanidade." Como os dois maiores países em desenvolvimento nos hemisférios oriental e ocidental e como parceiros estratégicos globais, China e Brasil, ambos membros importantes do BRICS e do Sul Global, compartilham a responsabilidade de manter a paz mundial e promover o desenvolvimento comum.