Direito ao asilo existe, mas não pode ser pervertido

O ex-presidente Jair Bolsonaro empreendeu uma busca criteriosa e bem assessorada por asilo político entre os dias 8 e 14 de fevereiro de 2024. Esse período teve início com a apreensão de seu passaporte, no dia 8 daquele mês, passou pela redação de um pedido de abrigo ao governo argentino no dia 10, culminando com uma estadia de dois dias na Embaixada da Hungria, em Brasília, de 12 a 14 de fevereiro daquele ano — período no qual, na prática, Bolsonaro estaria inalcançável pela Justiça brasileira, caso tivesse sido expedida uma ordem de captura contra ele naquele momento.
Bolsonaro tem, como todos os cidadãos do mundo, o direito ao asilo. Esse garantia é assegurada na Declaração Universal de Direitos Humanos, que diz em seu artigo 14: "Toda a pessoa sujeita a perseguição tem o direito de procurar e de beneficiar de asilo em outros países." Mas esse direito universal inato — que assiste a todos, independente de credo, raça, nacionalidade e ideologia política — não "pode, porém, ser invocado no caso de processo realmente existente por crime de direito comum ou por atividades contrárias aos fins e aos princípios das Nações Unidas".
Ou seja, o direito de asilo existe como tal, e Bolsonaro não está alienado dele, em princípio; mas, quando recorre a esse instrumento de proteção internacional meramente para driblar a Justiça e evadir-se da responsabilização penal por "crime de direito comum", então esse direito deixa de existir. A partir daí, forçar a barra do asilo para evitar uma ordem legal de prisão é perverter o espírito da lei para fugir de responsabilidades.
Apesar das críticas feitas por Bolsonaro e por seus parentes e apoiadores ao ministro Alexandre de Moraes e à condução do caso, o fato é que não há nenhuma ressalva dos demais membros do Supremo Tribunal Federal, nem tampouco nenhuma manifestação de instâncias internacionais credenciadas, como os órgãos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos ou o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, que sustentem de forma crível o argumento de que ocorre no Brasil uma perseguição política dirigida e à margem do devido processo legal, que justificasse a concessão do asilo.
Do ponto de vista do direito internacional, o argumento de perseguição política não se sustenta. Politicamente, entretanto, esse argumento encontrou guarida num governo americano que, sob o comando do republicano Donald Trump, não se importa com os limites do direito internacional. Afinidades ideológicas entre a extrema direita no Brasil e nos EUA tornaram possível para o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) mobilizar atitudes hostis americanas contra o STF e outras autoridades do governo brasileiro, com o intuito manifesto de anistiar o próprio pai. Ainda que isso não faça sentido do ponto de vista do direito internacional, converteu-se em realidade política, com a qual ambos países agora têm de lidar.
Por fim, no que diz respeito à legislação doméstica, caberá agora ao Supremo determinar se a perversão do uso do asilo caracteriza ou não uma tentativa de obstrução da Justiça. Os ministros terão de determinar se a descoberta de uma carta com pedido de asilo à Argentina — que, aparentemente, não chegou a ser assinada, nem entregue — configura um ato passível de punição.
Além disso, devem encadear essas descobertas recentes, feitas pela Polícia Federal, com toda a cadeia de acontecimentos entrelaçados desde a apreensão do passaporte de Bolsonaro, em 8 de fevereiro de 2024, passando pela estadia na Embaixada da Hungria e desembocando nos planos de acionar Javier Milei para encontrar proteção.
João Paulo Charleaux é jornalista, autor da série "As Regras da Guerra", publicada pela Folha de S.Paulo, e do livro "Ser Estrangeiro - Migração, Asilo e Refúgio ao Longo da História", publicado selo Claro Enigma, da Cia das Letras. Trabalhou durante sete anos (2002-2009) no CICV (Comitê Internacional da Cruz Vermelha). Foi editor assistente de Internacional no jornal O Estado de S. Paulo e correspondente em Paris do Nexo Jornal.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.