Assine UOL
Notícias

Arrecadação bilionária de Cepacs será destinada aos problemas reais de SP?

Camila Moreno de Camargo
Colunista convidada
Atualizada em
Prédios na região da avenida Faria Lima, em São Paulo
Prédios na região da avenida Faria Lima, em São Paulo Imagem: 11.mar.2021- Eduardo Knapp/Folhapress

No dia 19 de agosto, a Bolsa de Valores de São Paulo realizou um importante leilão de Cepacs (Certificados de Potencial Adicional de Construção) da Operação Urbana Consorciada Faria Lima. O leilão, promovido bem aqui ao lado da sede do CAU/SP (Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo), arrecadou R$ 1,67 bilhão para os cofres da Prefeitura da capital. É um valor que impressiona — ao mesmo tempo que desperta uma série de preocupações e uma inevitável dose de ceticismo.

Como arquiteta e urbanista, considero bastante positivo e relevante que, na lista de obras a serem custeadas com esse valor, estejam contempladas ciclopassarelas, ampliação e qualificação de espaços públicos e a reurbanização de comunidades urbanas e núcleos informais, como Paraisópolis.

Por outro lado, não posso ignorar os problemas inerentes a este instrumento urbano — principalmente no que se refere ao destino dos recursos e ao tempo de execução das obras previstas.

E enquanto presidente do conselho profissional dedicado a promover a Arquitetura e Urbanismo para a melhoria da qualidade de vida nas cidades, é meu dever pedir a atenção dos paulistas para este assunto, ainda que pareça burocrático, técnico e complicado de entender.

De forma simplificada, os Cepacs concedem aos compradores o direito de construir com limites urbanísticos superiores aos das regiões situadas fora do perímetro da Operação Urbana.

Para o mercado imobiliário, é a oportunidade de explorar áreas valorizadas da cidade. Para a gestão pública, é um meio de arrecadação valioso, estratégico para atender a demandas prementes da população — e para obter um retorno frente a investimentos e melhorias promovidas em determinadas regiões do município.

Isso na teoria. Na prática, o desenho da lei que orientou o mais recente leilão de Cepacs é objeto de profunda controvérsia junto ao Poder Judiciário. Isso é tão sério que as próprias autoridades já admitiram à imprensa que este risco provavelmente afetou os resultados do certame (as expectativas eram por uma arrecadação acima de R$ 2,5 bilhões).

As críticas à redação da legislação (lei Nº 18.081/2024) que revisou profundamente os parâmetros originais da Operação Urbana, e definiu as regras deste leilão apontam para a falta de clareza e critérios técnicos adequados, riscos de impessoalidade, possível inconstitucionalidade, entre outros.

Para a sociedade civil e para os paulistanos em geral, no entanto, creio que as principais contrapartidas e ataque aos problemas mais relevantes — e que, portanto, exigirão maior atenção dos moradores da cidade — estão na execução das obras previstas.

Continua após a publicidade

Um olhar cuidadoso sobre a lista das intervenções a serem custeadas com os recursos arrecadados no leilão do dia 19 mostra que várias obras de enorme interesse público, como 'reurbanização e HIS [habitação de interesse social]' e de 'Ampliação e Melhoria de espaços públicos' foram implantadas parcialmente ou ainda não foram iniciadas. Ou seja, sua realização efetiva depende dos recursos obtidos com o leilão.

É válido questionar: se este leilão arrecadou 60% do valor originalmente previsto (R$ 2,88 bilhões), o futuro andamento destas obras será prejudicado?

A morosidade do poder público é outro fator preocupante. Um exemplo rápido para ilustrar este ponto: em 2004, a lei municipal 13.769, que criou esta operação urbana consorciada, definiu o fornecimento de habitação de interesse social para a comunidade da Favela Panorama (zona sul da capital). Apesar da previsão de melhorias à época, como o passar dos anos essa comunidade não recebeu nenhum atendimento e praticamente dobrou de tamanho em termos de famílias vivendo em habitações inadequadas!

Se podemos levantar a hipótese de que a perspectiva de investimentos atraiu novas famílias à região (esperançosas de serem beneficiadas com a construção de moradias adequadas), o fato é que o poder público — após mais de 20 anos! — não cumpriu com o que prometeu em relação ao Jardim Panorama no leilão de Cepacs de 2004.

Ao averiguar a documentação do atual leilão, observei, com um misto de espanto e esperança, que, na lista de obras previstas, está a "Reurbanização e Produção de HIS e remoção das favelas Real Parque, Coliseu e Panorama [grifo nosso] e Complexo Paraisópolis", este último incluído em 2024. Agora, é pagar para ver. E cobrar para acontecer.

*Camila Moreno de Camargo é arquiteta e urbanista e atual presidente do CAU/SP

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.