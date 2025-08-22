Arrecadação bilionária de Cepacs será destinada aos problemas reais de SP?

No dia 19 de agosto, a Bolsa de Valores de São Paulo realizou um importante leilão de Cepacs (Certificados de Potencial Adicional de Construção) da Operação Urbana Consorciada Faria Lima. O leilão, promovido bem aqui ao lado da sede do CAU/SP (Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo), arrecadou R$ 1,67 bilhão para os cofres da Prefeitura da capital. É um valor que impressiona — ao mesmo tempo que desperta uma série de preocupações e uma inevitável dose de ceticismo.
Como arquiteta e urbanista, considero bastante positivo e relevante que, na lista de obras a serem custeadas com esse valor, estejam contempladas ciclopassarelas, ampliação e qualificação de espaços públicos e a reurbanização de comunidades urbanas e núcleos informais, como Paraisópolis.
Por outro lado, não posso ignorar os problemas inerentes a este instrumento urbano — principalmente no que se refere ao destino dos recursos e ao tempo de execução das obras previstas.
E enquanto presidente do conselho profissional dedicado a promover a Arquitetura e Urbanismo para a melhoria da qualidade de vida nas cidades, é meu dever pedir a atenção dos paulistas para este assunto, ainda que pareça burocrático, técnico e complicado de entender.
De forma simplificada, os Cepacs concedem aos compradores o direito de construir com limites urbanísticos superiores aos das regiões situadas fora do perímetro da Operação Urbana.
Para o mercado imobiliário, é a oportunidade de explorar áreas valorizadas da cidade. Para a gestão pública, é um meio de arrecadação valioso, estratégico para atender a demandas prementes da população — e para obter um retorno frente a investimentos e melhorias promovidas em determinadas regiões do município.
Isso na teoria. Na prática, o desenho da lei que orientou o mais recente leilão de Cepacs é objeto de profunda controvérsia junto ao Poder Judiciário. Isso é tão sério que as próprias autoridades já admitiram à imprensa que este risco provavelmente afetou os resultados do certame (as expectativas eram por uma arrecadação acima de R$ 2,5 bilhões).
As críticas à redação da legislação (lei Nº 18.081/2024) que revisou profundamente os parâmetros originais da Operação Urbana, e definiu as regras deste leilão apontam para a falta de clareza e critérios técnicos adequados, riscos de impessoalidade, possível inconstitucionalidade, entre outros.
Para a sociedade civil e para os paulistanos em geral, no entanto, creio que as principais contrapartidas e ataque aos problemas mais relevantes — e que, portanto, exigirão maior atenção dos moradores da cidade — estão na execução das obras previstas.
Um olhar cuidadoso sobre a lista das intervenções a serem custeadas com os recursos arrecadados no leilão do dia 19 mostra que várias obras de enorme interesse público, como 'reurbanização e HIS [habitação de interesse social]' e de 'Ampliação e Melhoria de espaços públicos' foram implantadas parcialmente ou ainda não foram iniciadas. Ou seja, sua realização efetiva depende dos recursos obtidos com o leilão.
É válido questionar: se este leilão arrecadou 60% do valor originalmente previsto (R$ 2,88 bilhões), o futuro andamento destas obras será prejudicado?
A morosidade do poder público é outro fator preocupante. Um exemplo rápido para ilustrar este ponto: em 2004, a lei municipal 13.769, que criou esta operação urbana consorciada, definiu o fornecimento de habitação de interesse social para a comunidade da Favela Panorama (zona sul da capital). Apesar da previsão de melhorias à época, como o passar dos anos essa comunidade não recebeu nenhum atendimento e praticamente dobrou de tamanho em termos de famílias vivendo em habitações inadequadas!
Se podemos levantar a hipótese de que a perspectiva de investimentos atraiu novas famílias à região (esperançosas de serem beneficiadas com a construção de moradias adequadas), o fato é que o poder público — após mais de 20 anos! — não cumpriu com o que prometeu em relação ao Jardim Panorama no leilão de Cepacs de 2004.
Ao averiguar a documentação do atual leilão, observei, com um misto de espanto e esperança, que, na lista de obras previstas, está a "Reurbanização e Produção de HIS e remoção das favelas Real Parque, Coliseu e Panorama [grifo nosso] e Complexo Paraisópolis", este último incluído em 2024. Agora, é pagar para ver. E cobrar para acontecer.
*Camila Moreno de Camargo é arquiteta e urbanista e atual presidente do CAU/SP
