Arrecadação bilionária de Cepacs será destinada aos problemas reais de SP?

E enquanto presidente do conselho profissional dedicado a promover a Arquitetura e Urbanismo para a melhoria da qualidade de vida nas cidades, é meu dever pedir a atenção dos paulistas para este assunto, ainda que pareça burocrático, técnico e complicado de entender.

De forma simplificada, os Cepacs concedem aos compradores o direito de construir com limites urbanísticos superiores aos das regiões situadas fora do perímetro da Operação Urbana.

Para o mercado imobiliário, é a oportunidade de explorar áreas valorizadas da cidade. Para a gestão pública, é um meio de arrecadação valioso, estratégico para atender a demandas prementes da população — e para obter um retorno frente a investimentos e melhorias promovidas em determinadas regiões do município.

Isso na teoria. Na prática, o desenho da lei que orientou o mais recente leilão de Cepacs é objeto de profunda controvérsia junto ao Poder Judiciário. Isso é tão sério que as próprias autoridades já admitiram à imprensa que este risco provavelmente afetou os resultados do certame (as expectativas eram por uma arrecadação acima de R$ 2,5 bilhões).

As críticas à redação da legislação (lei Nº 18.081/2024) que revisou profundamente os parâmetros originais da Operação Urbana, e definiu as regras deste leilão apontam para a falta de clareza e critérios técnicos adequados, riscos de impessoalidade, possível inconstitucionalidade, entre outros.

Para a sociedade civil e para os paulistanos em geral, no entanto, creio que as principais contrapartidas e ataque aos problemas mais relevantes — e que, portanto, exigirão maior atenção dos moradores da cidade — estão na execução das obras previstas.