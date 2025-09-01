Com Lula, o Brasil corrupto foi ao STF. Com Bolsonaro, o Brasil golpista

"Estamos diante de uma situação inédita; do ponto de vista constitucional, um tribunal vai enfrentar o julgamento de um processo de golpe, e do ponto de vista simbólico, quando olhamos para a maneira como essa ruptura foi planejada", diz a professora Eloísa Machado, professora de direito constitucional da FGV Direito de São Paulo.

Eloísa avalia que o golpe começou a ser planejado desde o início do governo Bolsonaro, em 2019, quando o então presidente já partilhava textos com críticas ao STF para desgastá-lo propositalmente, com o intuito de avançar o sinal diante dos limites democráticos.

"O Supremo chega fragilizado ao julgamento porque apanha do bolsonarismo desde 2019", acredita.

Mas, para o professor da FESP-SP (Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo), Beto Vasques, os réus golpistas têm pouca margem de manobra, devido ao "excesso de provas" contra eles, mais fortes do que a delação.

Caberá à defesa do ex-presidente de extrema direita, por exemplo, o ônus de apresentar provas de que seu cliente não tem nada a ver com um plano (batizado de "Punhal Verde e Amarelo") que previa matar autoridades - incluindo Lula -, impresso dentro do Palácio do Planalto.

E que a invasão da Praça dos Três Poderes, acompanhada em tempo real pelo país todo, no dia 8 de janeiro de 2023, não tem nada a ver com ele.