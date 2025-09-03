China exibe míssil capaz de atingir qualquer ponto do planeta em desfile

A parada incluiu uma formação dedicada aos sistemas antidrones, dada sua importância nas batalhas atuais. Combinam tecnologias como laser, para neutralizar drones a curta distância, e micro-ondas, para interferir em seus sistemas eletrônicos.

"Os chineses fizeram uma enorme demonstração de força", avalia o coronel da reserva Paulo Filho, analista militar pós-graduado pela Universidade de Defesa Nacional em Pequim. "Mostraram equipamentos muito modernos, que não devem nada aos equipamentos norte-americanos. Foi milimetricamente planejado para impressionar. A ordem unida perfeita."

O interesse pelos armamentos produzidos pela China disparou por todo o mundo —inclusive no Brasil— após o conflito entre a Índia e o Paquistão, no qual o caça chinês J-10 teria derrubado um ou mais caças ocidentais de última geração. Dois meses atrás, o Ministério da Defesa afirmou que a China "está disposta a compartilhar as conquistas do desenvolvimento de seus equipamentos com países amigos".

O governo brasileiro foi representado na parada pelo assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, ex-ministro da Defesa e das Relações Exteriores. E até o fim do ano chegam a Pequim dois adidos militares brasileiros com patente de general, o que no momento é restrito aos EUA.

São sinais da aproximação estratégica entre os dois países, mas o intercâmbio militar no momento é restrito. É aguardada uma presença maior brasileira no Fórum Xiangshan, evento tradicional voltado a questões militares na capita chinesa, daqui a duas semanas. Também são esperados representantes americanos.

Xi ao lado de Kim Jon-un e Putin

Três dias após a conversa de mãos dadas com o indiano Narendra Modi e o russo Vladimir Putin, na cúpula asiática de segurança em Tianjin, próxima a Pequim, o líder Xi Jinping apareceu sério entre o norte-coreano Kim Jong-un e, de novo, Putin, agora na capital chinesa.