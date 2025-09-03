China exibe míssil capaz de atingir qualquer ponto do planeta em desfile

A China promoveu hoje um enorme desfile de armas. Um dos protagonistas foi o míssil estratégico nuclear intercontinental de combustível líquido DF-5C, em primeira aparição pública. Seu alcance estimado —sua área de ataque— cobre todo o planeta.
Especialistas chineses ressaltam a capacidade de escapar de sistemas antimísseis e a precisão no alvo.
Também foram apresentados pela primeira vez quatro novos mísseis antinavio da série YJ, três deles hipersônicos, o que torna mais difícil a interceptação. Para defesa aérea, foram introduzidos seis tipos de equipamentos inéditos, com destaque para o sistema antimísseis HQ-29.
A parada incluiu uma formação dedicada aos sistemas antidrones, dada sua importância nas batalhas atuais. Combinam tecnologias como laser, para neutralizar drones a curta distância, e micro-ondas, para interferir em seus sistemas eletrônicos.
"Os chineses fizeram uma enorme demonstração de força", avalia o coronel da reserva Paulo Filho, analista militar pós-graduado pela Universidade de Defesa Nacional em Pequim. "Mostraram equipamentos muito modernos, que não devem nada aos equipamentos norte-americanos. Foi milimetricamente planejado para impressionar. A ordem unida perfeita."
O interesse pelos armamentos produzidos pela China disparou por todo o mundo —inclusive no Brasil— após o conflito entre a Índia e o Paquistão, no qual o caça chinês J-10 teria derrubado um ou mais caças ocidentais de última geração. Dois meses atrás, o Ministério da Defesa afirmou que a China "está disposta a compartilhar as conquistas do desenvolvimento de seus equipamentos com países amigos".
O governo brasileiro foi representado na parada pelo assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, ex-ministro da Defesa e das Relações Exteriores. E até o fim do ano chegam a Pequim dois adidos militares brasileiros com patente de general, o que no momento é restrito aos EUA.
São sinais da aproximação estratégica entre os dois países, mas o intercâmbio militar no momento é restrito. É aguardada uma presença maior brasileira no Fórum Xiangshan, evento tradicional voltado a questões militares na capita chinesa, daqui a duas semanas. Também são esperados representantes americanos.
Xi ao lado de Kim Jon-un e Putin
Três dias após a conversa de mãos dadas com o indiano Narendra Modi e o russo Vladimir Putin, na cúpula asiática de segurança em Tianjin, próxima a Pequim, o líder Xi Jinping apareceu sério entre o norte-coreano Kim Jong-un e, de novo, Putin, agora na capital chinesa.
"A humanidade se vê novamente diante da escolha entre paz ou guerra, diálogo ou confronto", afirmou, em discurso, alertando em seguida: "Temos a capacidade de defender a paz forjada com o sangue de nossos antepassados".
A cena de Xi, Putin e Kim, registrada quando subiam para a tribuna da parada militar pelos 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial, nesta quarta diante da Cidade Proibida, já enfrenta reação do próprio líder americano, Donald Trump.
"Vocês conspiram contra os Estados Unidos da América", escreveu ele com alguma ironia, em sua plataforma de mídia social, citando os três. Cobrou do líder chinês que destacasse também "o apoio maciço e o sangue que os EUA deram à China para ajudá-la a assegurar sua liberdade frente a um vizinho invasor", o Japão.
Paradas como essas mostram o poderio do país para desencorajar ações de adversários, mas também para encorajar eventuais compradores. Havia vários deles na tribuna no alto do portão da praça Tiananmen, de onde Xi acompanhou o desfile.
Entre os líderes em Pequim nesta quarta estavam também Emmerson Mnangagwa, de Zimbabwe, Masoud Pezeshkian, do Irã, e Prabowo Subianto, da Indonésia, este após ter perdido a cúpula em Tianjin devido distúrbios internos em seu país.
Eles viram mísseis lançados de navios, de terra, de aeronaves, destaca Paulo Filho. "Também drones, inclusive aquele novo, submarino, terrestres e vários novos aéreos, inclusive um que eles chama de Ala Leal. É um drone de ataque furtivo, que voa na ala de uma aeronave tripulada."
