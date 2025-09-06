Em país de tradição golpista, STF tem missão de chamar as coisas pelo nome

Tem cara de golpe, parece ensaio de golpe, mas não houve golpe.
Como punir algo que não aconteceu, se só ficou na cabeça de alguns?
É a atuação do ex-presidente, desde o segundo semestre de 2021 até janeiro de 2023, que está agora sob escrutínio da Justiça.
Com base na lei 14.197, sancionada em setembro de 2021 pelo próprio Bolsonaro, o Código Penal brasileiro passou a definir o que é atentar contra as instituições democráticas.
"Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito" é crime passível de prisão, assim como configura um intento de Golpe de Estado "tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente
constituído".
A defesa de Bolsonaro minimizou o papel dele na "trama de ruptura" democrática — da live de 29 de julho de 2021, quando ele atacou euforicamente as urnas eletrônicas pela enésima vez sem apresentar provas, até o dia 8 de janeiro de 2023, quando seus seguidores invadiram a praça dos Três Poderes.
"Aonde está a violência ou grave ameaça [cometida pelo ex-presidente]?", questionou da tribuna o advogado Celso Vilardi, um dos criminalistas mais respeitados entre seus pares.
"Dizer que o crime de abolição do Estado de Direito começou numa live sem violência é subverter o próprio Código Penal", sugeriu ele.
O historiador Carlos Fico reconhece na estratégia de defesa de Bolsonaro o intuito de reduzir o ônus do cliente, porém, as inúmeras provas seriam incontestáveis de que houve crime.
"Não houve violência, mas houve planejamento. A tentativa é óbvia, com planos de morte por envenenamento, campana [para monitorar o ministro Alexandre de Moraes] e toda a violência que se configurou no 8 de janeiro. Não vejo nada controvertido", diz Fico, autor do livro "Utopia Autoritária Brasileira", que traz todas as tentativas de golpes
militares no Brasil desde a fundação da República.
Uma live isolada não parece ser razão tão grave para colocar generais e um ex-presidente da República no banco dos réus. Mas, se eles agiram de forma contínua como uma "organização criminosa", então eles cometeram um crime. É o que sugere a acusação da PGR, lida no início do julgamento desta semana.
"Todos colaboraram, na parte que lhes coube em cada etapa do processo de golpe", acusou Gonet.
No século 20, um golpe de Estado significava tanque na rua, derramamento sangue, instaurar a censura, rasgar a Constituição.
No século 21, o mundo passou a promover os chamados "golpes brancos", ou os golpes 2.0, termos em alta no Brasil do governo? Bolsonaro (2019-2022).
Seguia os marcos da democracia, os rituais da democracia, mas usava instrumentos democráticos para desgastar o regime garantido pela Carta Magna de 1988.
Ao longo do julgamento, ficou clara a estratégia das defesas de trazer as memórias do século 20 para desacreditar a lei recente, de 2021, num país com uma tradição golpista.
Difícil chamar as coisas - no caso, a tentativa de promover um golpe de Estado - pelo nome.
A defesa de ao menos dois generais deixou claro que eles mesmos reconhecem que houve um crime do qual tentam se descolar.
O general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, estava atuando para evitar qualquer manobra que representasse ruptura, assegurou seu advogado Andrew Fernandes Faria as ministros da Primeira Turma do STF.
Após repetir que o seu cliente "tentou demover o presidente da República", Faria foi questionado diretamente pela ministra Cármen Lúcia: "Vossa senhoria repetiu cinco vezes que seu cliente estava atuando para demover o presidente. Demover de quê?"
Ao que o advogado respondeu prontamente: "De adotar qualquer medida de exceção".
Ele ainda lembrou o fato de Nogueira ter sido chamado de "melancia" - verde por fora e vermelho por dentro - para comprovar que não era bem visto pelos seus pares que tentavam ultrapassar linhas constitucionais.
Matheus Mayer Milanez, advogado do general Augusto Heleno, também procurou afastar a figura do seu cliente de Bolsonaro. O ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) estaria sendo isolado na cúpula, segundo Milanez, e não seria adepto de ideias radicais do ex-presidente.
Prova disso seria uma singela anotação que Heleno teria feito em uma caderneta apreendida pela Polícia Federal. Em meio a escritos que sugerem algumas orientações suspeitas - tais como "É válido criticar as urnas [eletrônicas]" -, lá constava uma escrita em letra maiúscula: "PRES(idente) TEM QUE TOMAR VACINA".
Seria a prova, defendeu Milanez, de que os dois não bebiam da mesma fonte. "De caderneta golpista, não tem nada."
Agora, é o STF quem deve dar forma a esse quebra-cabeça para tornar palpável a tentativa de golpe, o que, como o próprio nome diz, é um intento, e não um golpe clássico como se conhece quando se olha para trás.
Julga-se a tentativa porque não houve golpe. Se houvesse, não haveria Judiciário para dizer o que é certo ou errado. "Se a intentona vence? evidentemente não há o que a ordem derruída possa juridicamente contrapor", escreveu Gonet.
Apesar de todas as tentativas de desgastar o STF, incluindo uma lei estrangeira para cercear a liberdade de alguns ministros, a Corte começa a dar o veredito como vacina para a tentativa de novos golpes.
