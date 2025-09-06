Em país de tradição golpista, STF tem missão de chamar as coisas pelo nome

Com base na lei 14.197, sancionada em setembro de 2021 pelo próprio Bolsonaro, o Código Penal brasileiro passou a definir o que é atentar contra as instituições democráticas.

"Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito" é crime passível de prisão, assim como configura um intento de Golpe de Estado "tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente

constituído".

A defesa de Bolsonaro minimizou o papel dele na "trama de ruptura" democrática — da live de 29 de julho de 2021, quando ele atacou euforicamente as urnas eletrônicas pela enésima vez sem apresentar provas, até o dia 8 de janeiro de 2023, quando seus seguidores invadiram a praça dos Três Poderes.

"Aonde está a violência ou grave ameaça [cometida pelo ex-presidente]?", questionou da tribuna o advogado Celso Vilardi, um dos criminalistas mais respeitados entre seus pares.

"Dizer que o crime de abolição do Estado de Direito começou numa live sem violência é subverter o próprio Código Penal", sugeriu ele.

O historiador Carlos Fico reconhece na estratégia de defesa de Bolsonaro o intuito de reduzir o ônus do cliente, porém, as inúmeras provas seriam incontestáveis de que houve crime.