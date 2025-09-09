O papel dos judeus brasileiros

As ordens de nosso Chefe de Estado a nós, judeus brasileiros, foram claras: a carta a ser escrita e enviada às Autoridades israelenses deve ter por norte antagonizar com um governo estrangeiro, seguindo o roteiro de paixões e bordões dos quais o presidente gosta de fazer uso quando se trata do conflito em Gaza.

O antissemitismo é uma praga jamais superada. Como um vírus, altera sua forma para sobreviver aos desafios impostos pelas mudanças políticas, sociais e culturais de cada período histórico. Em um passado muito distante, era absolutamente natural defender que os judeus tinham crenças diabólicas que envolviam sacrifícios de crianças.

Em um passado não tão distante, era política de Estado em países da Europa classificar os judeus como sub-humanos que precisavam urgentemente passar por um processo de extermínio para garantir a sobrevivência do continente. Atualmente, quaisquer medidas militares tomadas por Israel justificam ataques diretos a judeus que residem na Austrália, França, Canadá, Estados Unidos ou Brasil. O ódio é o mesmo; o que mudou foi apenas o grau de vergonha de seus disseminadores.

Quando a comunidade judaica aponta o enorme equívoco dos discursos que responsabilizam todos os judeus do mundo por ações de Israel, a primeira linha de defesa dos fanáticos pela "globalização da intifada" é, justamente, afirmar que suas críticas são apenas ao governo israelense ou à própria existência do Estado - como se pregar pela extinção do único país Judeu dentre as quase 200 nações que compõem a ONU fosse algo absolutamente natural, quase intuitivo.

A entrevista de Lula é um exemplo concreto da mediocridade dessa desculpa. No fim, a fala do presidente serve de música aos ouvidos de todos os radicais que querem estigmatizar os judeus como um bloco único, com sede em Israel, mas com tentáculos que se espalham pelos quatro cantos do planeta.

Os judeus brasileiros não são israelenses. Os judeus brasileiros não votam em Israel. Os judeus brasileiros não residem em Israel. Os judeus brasileiros não estão em guerra. Nós, judeus brasileiros, vivemos no maior país da América do Sul, em muitos casos já há algumas gerações. Pagamos impostos; contribuímos com a sociedade maior em áreas como cultura, saúde, educação e lazer; nos orgulhamos de nossa nação, e somos tão brasileiros quanto os católicos, os evangélicos, os umbandistas e muçulmanos que aqui residem.