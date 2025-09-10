Daniela Lima: STF incompetente em julgar? Fux já condenou centenas pelo 8/1

O ministro Luiz Fux causou espanto entre colegas do Supremo Tribunal Federal ao, de saída, declarar que o processo contra Jair Bolsonaro e outros sete réus apontados como integrantes do núcleo central da tentativa de golpe de Estado não deveria tramitar na corte.

"Ele votou em centenas de julgamentos sobre o 8 de janeiro", lembrou um integrante da Primeira Turma após ouvir o primeiro item do voto do colega.

Mais de 400 pessoas foram condenadas pelo STF pela invasão da praça dos Três Poderes em Brasília, em 8 de janeiro de 2023. Em todos esses casos, Fux acompanhou a maioria da Corte, reconhecendo a legitimidade do Supremo como foro para a tramitação dos casos.