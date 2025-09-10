Sem governo, Nepal busca saída pacífica após dois dias de mortes

A busca de narrativas em favor de algum dos lados se esgotou rapidamente. O que há de mais próximo de um líder do movimento, Balendra Shah, prefeito da capital, Katmandu, rejeitou o encargo se dizendo velho demais, aos 35. E ele não cabe nos figurinos pró-indiano, chinês ou americano, por ser sobretudo um nacionalista.

Também a sombra de um retorno da monarquia derrubada em 2008, como defendido por outras manifestações meses atrás, não conseguiu tração desta vez. Quem assumiu o poder, ao menos num pronunciamento por TV e internet na terça, foi o general Ashok Raj Sigdel, comandante do exército, com um pedido de paz.

"Apelamos ao grupo manifestante para que suspenda os protestos e se apresente para o diálogo, em busca de uma saída pacífica", falou, fardado, diante da bandeira nacional. "Precisamos normalizar a difícil situação e proteger nosso patrimônio histórico e nacional, bem como nossa propriedade pública e privada, e garantir a segurança do público e das missões diplomáticas."

Posteriormente, tarde de quarta, pelo que mostravam vídeos em mídia social, as ruas da capital estavam vazias e eram patrulhadas por soldados, sem confrontos, inclusive na área do parlamento destruído.

Dado como estopim da violência, o banimento de plataformas de mídia social e mensagem, por não terem se registrado formalmente no país, também não é de fácil rotulagem.

Elas são essenciais para a comunicação com os nepaleses no exterior, de onde eles enviam recursos aos familiares. Entre as banidas no dia 4, restauradas no dia 8, estavam o chinês WeChat, o japonês Line, o russo VK e os americanos Facebook e WhatsApp.