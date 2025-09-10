Sem governo, Nepal busca saída pacífica após dois dias de mortes

O vídeo do corpo queimado da ex-primeira-dama Ravi Laxmi Chitrakar correu por mídia social, terça e quarta, apagando o esforço de romantizar a violência política no Nepal como um movimento de jovens bem-intencionados, rotulados como "geração Z".
Segundo veículos indianos de mídia, ela morreu no hospital. Outros vídeos mostraram outra ex-primeira-dama, Arzu Rana Deuba, sendo cercada dentro de casa e agredida por vários homens, enquanto alguns tentavam protegê-la.
Um dia antes, 19 manifestantes, estes sim jovens, haviam sido mortos na repressão a um protesto em torno do parlamento —que terminou queimado, a exemplo da casa da ex-primeira-dama. A sede do governo também acabou incendiada, e o primeiro-ministro Sharma Oli renunciou.
A busca de narrativas em favor de algum dos lados se esgotou rapidamente. O que há de mais próximo de um líder do movimento, Balendra Shah, prefeito da capital, Katmandu, rejeitou o encargo se dizendo velho demais, aos 35. E ele não cabe nos figurinos pró-indiano, chinês ou americano, por ser sobretudo um nacionalista.
Também a sombra de um retorno da monarquia derrubada em 2008, como defendido por outras manifestações meses atrás, não conseguiu tração desta vez. Quem assumiu o poder, ao menos num pronunciamento por TV e internet na terça, foi o general Ashok Raj Sigdel, comandante do exército, com um pedido de paz.
"Apelamos ao grupo manifestante para que suspenda os protestos e se apresente para o diálogo, em busca de uma saída pacífica", falou, fardado, diante da bandeira nacional. "Precisamos normalizar a difícil situação e proteger nosso patrimônio histórico e nacional, bem como nossa propriedade pública e privada, e garantir a segurança do público e das missões diplomáticas."
Posteriormente, tarde de quarta, pelo que mostravam vídeos em mídia social, as ruas da capital estavam vazias e eram patrulhadas por soldados, sem confrontos, inclusive na área do parlamento destruído.
Dado como estopim da violência, o banimento de plataformas de mídia social e mensagem, por não terem se registrado formalmente no país, também não é de fácil rotulagem.
Elas são essenciais para a comunicação com os nepaleses no exterior, de onde eles enviam recursos aos familiares. Entre as banidas no dia 4, restauradas no dia 8, estavam o chinês WeChat, o japonês Line, o russo VK e os americanos Facebook e WhatsApp.
Pelo que foi possível levantar de fontes diplomáticas no país, a queda do governo de Sharma Oli já era esperada, até pela escalada de mensagens contra políticos em mídia social, ainda que não necessariamente a violência.
Em entrevista coletiva, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores em Pequim, Lin Jian, falou nesta quarta que a China espera que todos os setores do Nepal possam lidar adequadamente com os problemas internos e restaurar a ordem social e a estabilidade nacional o mais rápido possível.
Em mídia social, tanto chinesa como americana, a expectativa de uma pronta recuperação da estabilidade parece menor, com muitos apontando a série de episódios semelhantes na região. Nos últimos anos, no chamado Sul da Ásia, em torno da Índia, foram derrubados governos em Bangladesh e Sri Lanka.
O fenômeno avançou pelo Sudeste Asiático, na Tailândia, e agora ameaça até a Indonésia, país com economia em crescimento e a quarta população no mundo.
Questionado pelo UOL, o porta-voz Lin Jian comentou que "a China sempre espera que seus vizinhos mantenham a estabilidade e o desenvolvimento, isso é do interesse dos países da região e desejado pela comunidade internacional".
