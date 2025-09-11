Condenação inibe militares na política, mas não evita arroubos golpistas

Desde 8 de janeiro de 2023, o comando militar faz questão de separar o 'CPF' dos acusados, e agora condenados neste processo, do CNPJ da instituição, como repetiu algumas vezes o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro.

O atual comando entende que militares e política são como água e óleo, não se misturam, e preferem distância de holofotes. Não se sabe ao certo se a condenação de generais vai reduzir de fato a tentação de fardados de querer participar em aventuras partidárias nas próximas eleições, mas difícil acreditar que a condenação soará indiferente. "É um baque, a exposição de generais abala a moral", acredita o professor João Roberto Martins Filho, do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos.

Pela primeira vez na história brasileira os militares estão assistindo ao que agora parece óbvio: quem conspira contra a democracia, será punido. "É inédito no Brasil, e muito significativo. Nunca houve punições desse tipo para militares que se envolveram em tentativas de golpe de Estado", diz Lucas Rezende, cientista professor de ciência política da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

"A ideia é que o julgamento ajude a desestimular outros militares de participar da vida política, mas, mais do que isso, é muito importante que esse julgamento contribua, no sentido histórico, numa mudança para a percepção institucional das Forças Armadas, sobre o funcionamento da vida democrática", completa Rezende, autor do livro "Forças Armadas e política no Brasil Republicano".

Mas a história do Brasil mostra que os arroubos golpistas da instituição são cíclicos. Quem garante que dentro de alguns anos, ou décadas, militares não caiam em tentação de querer interferir na política nacional outra vez? Está no DNA das Forças Armadas, desde a fundação da República, essa ideia de que compõem uma espécie de "poder moderador", ou tutor da democracia, como mencionou Carmen Lúcia durante seu voto que condenou os oito réus nesta quinta.

Em outras palavras, há um DNA golpista e os anos Bolsonaro acessaram uma memória popular e enviesada de que no tempo dos militares a vida era melhor.