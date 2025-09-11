Condenação inibe militares na política, mas não evita arroubos golpistas

As Forças Armadas acompanharam com serenidade e discrição o julgamento histórico de estrelados generais que ocuparam o poder e compartilhavam dos arroubos golpistas do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Desde que as investigações trouxeram a público a ação subterrânea de alguns de seus pares, abriu-se uma distância natural com alguns dos que foram julgados pelo STF (Supremo Tribunal Federal) nesta semana.
Vários fardados da alta cúpula que foram vítimas de fogo amigo dos golpistas viram o rosto e as negociatas subterrâneas de seus algozes, e o clima azedou há algum tempo.
Desde 8 de janeiro de 2023, o comando militar faz questão de separar o 'CPF' dos acusados, e agora condenados neste processo, do CNPJ da instituição, como repetiu algumas vezes o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro.
O atual comando entende que militares e política são como água e óleo, não se misturam, e preferem distância de holofotes. Não se sabe ao certo se a condenação de generais vai reduzir de fato a tentação de fardados de querer participar em aventuras partidárias nas próximas eleições, mas difícil acreditar que a condenação soará indiferente. "É um baque, a exposição de generais abala a moral", acredita o professor João Roberto Martins Filho, do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos.
Pela primeira vez na história brasileira os militares estão assistindo ao que agora parece óbvio: quem conspira contra a democracia, será punido. "É inédito no Brasil, e muito significativo. Nunca houve punições desse tipo para militares que se envolveram em tentativas de golpe de Estado", diz Lucas Rezende, cientista professor de ciência política da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).
"A ideia é que o julgamento ajude a desestimular outros militares de participar da vida política, mas, mais do que isso, é muito importante que esse julgamento contribua, no sentido histórico, numa mudança para a percepção institucional das Forças Armadas, sobre o funcionamento da vida democrática", completa Rezende, autor do livro "Forças Armadas e política no Brasil Republicano".
Mas a história do Brasil mostra que os arroubos golpistas da instituição são cíclicos. Quem garante que dentro de alguns anos, ou décadas, militares não caiam em tentação de querer interferir na política nacional outra vez? Está no DNA das Forças Armadas, desde a fundação da República, essa ideia de que compõem uma espécie de "poder moderador", ou tutor da democracia, como mencionou Carmen Lúcia durante seu voto que condenou os oito réus nesta quinta.
Em outras palavras, há um DNA golpista e os anos Bolsonaro acessaram uma memória popular e enviesada de que no tempo dos militares a vida era melhor.
"Punir militares não é um seguro antigolpe", diz Ana Penido, pós-doutora em Ciência Política, e pesquisadora do Grupo de Estudos em Defesa e Segurança Internacional da Unicamp.
Ana, porém, reconhece que a impunidade que existia até agora alimentava esse caldo golpista, como se viu nas próprias provas deixadas pelos réus que agora estão sendo julgados pelo STF. "A quantidade de vestígios deixados é reflexo dessa certeza de que eles achavam que nunca seriam pegos, ou punidos", completa.
A condenação de generais marca, certamente, um novo capítulo para as Forças Armadas do Brasil, muito embora o voto do ministro Luiz Fux tenha deixado dúvidas sobre eventuais questionamentos. O tema divide a comunidade jurídica. Há quem acredite que não há espaço para questionar o resultado do julgamento, e quem acredite que abriu-se uma brecha para contestá-lo.
Tudo dentro do esperado diante de uma lei promulgada em 2021 que inseriu no Código Penal os crimes de tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado democrático de Direito. As novas diretrizes reforçaram o poder do Judiciário no sentido de defender a democracia.
Cabe também ao Legislativo fazer sua parte através da votação da PEC 42/2023, por exemplo, que prevê o afastamento de militares da ativa caso queiram migrar para a política. Quem quiser se candidatar, terá de ir para a reserva antes.
A PEC está parada há mais de um ano no Senado, depois que o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) solicitou o adiamento da discussão no final de agosto de 2024. "É lamentável que a proposta não vá a voto. Essa PEC é fundamental para ajudar a manter a neutralidade política e a disciplina dentro das instituições militares", disse a senadora Eliziane Gama (PSD-MA).
Mourão já havia se queixado publicamente sobre a PEC por julgar que ela cerceia o direito dos militares de usufruir do "exercício da cidadania". O senador, que celebrou o voto de Fux no julgamento na rede social X, deixa claro que não fará força para que o tema seja avaliado no curto prazo.
* Carla Jimenez é jornalista formada pela Faculdade Cásper Líbero, com extensão em Finanças (FIA-USP). Foi editora-chefe de Política do UOL, diretora e editora-chefe do jornal El País no Brasil e cofundadora do portal Sumaúma Jornalismo. Foi colunista de política na Carta Capital e no The Intercept Brasil. Especializou-se na cobertura de macroeconomia, negócios e gestão em veículos como O Estado de S. Paulo, Agência Estado, IstoéDinheiro, CanalRh, PEGN e revista Época. Apaixonada pelo Brasil, onde vive desde criança, nasceu em Santiago do Chile.
