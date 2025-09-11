Voto de Fux coloca um bode e as incoerências do ministro na sala do STF

É fato que ele dava sinais de divergência do ministro Alexandre de Moraes, quando advogou uma pena menor para a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que ficou famosa por pintar de batom a estátua em frente ao STF. Mas chama atenção o fato de ele considerar que os réus acusados de incentivar o clima de animosidade não têm nada a ver com os invasores que fizeram quebra-quebra de 8/1 na Praça dos Três Poderes.

Condenou, porém, o tenente-coronel Mauro Cid por abolição do Estado democrático de Direito. Cid era ajudante de ordens de Bolsonaro — este sim, poupado por Fux de qualquer condenação. Na visão do ministro, Cid, em sua posição subalterna, cometeu um crime, enquanto seu superior, que atacava as urnas eletrônicas sistematicamente, e deixou que militares fomentassem um plano golpista, não tem nenhuma culpa no cartório.

A extensão do voto deixou claro que ele estudou cada milímetro da denúncia de Moraes e passou "dias e noites" para preparar sua tese para desqualificar a acusação.

Discorreu sobre a falta de competência do STF para julgar o caso. Descartou o crime de organização criminosa apontado por Moraes, e fez eco a diversas queixas das defesas dos réus — do "tsunami de dados" sem tempo para avaliá-las à incompetência do STF (Supremo Tribunal Federal) para votar tal matéria, a não ser que fosse em plenário, ou seja, com os 11 ministros da Corte votando.

Mas ninguém esperava que ele fosse tão enfático em contradizer a interpretação dos cinco crimes atribuídos aos réus, uma vez que ele aceitou a denúncia em março: organização criminosa, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta de Estado de Direito, dano ao patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

"A grande pergunta é por que ele mudou. É uma mudança muito drástica", avalia Eloísa Machado, professora da FGV Direito.