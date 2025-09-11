Voto de Fux coloca um bode e as incoerências do ministro na sala do STF

O voto do ministro Luiz Fux no julgamento da tentativa de golpe era cercado de expectativas, que certamente foram superadas.
A tese defendida pelo ministro desmonta boa parte da linha de acusação do relator Alexandre de Moraes, que votou pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e integrantes do seu governo.
Ao defender a anulação da ação penal, desacreditando trechos da denúncia, Fux deixou clara a estratégia de se colocar como contraponto a Moraes. Mas, ao escolher esse caminho, acabou por colocar a própria biografia sob escrutínio.
Em um voto de mais de 12 horas, Fux voltou atrás de suas interpretações dentro do próprio processo da ação penal que está sendo julgado. Não só. Ele também se descolou de posições que assumiu em outros processos que envolviam políticos, como o do Mensalão e a Lava Jato.
"O voto de Fux foi uma surpresa principalmente no que refere ao critério de coerência. Ele assumiu um voto diferente de tudo o que ele já votou até hoje", diz Aury Lopes Jr., professor de direito processual penal da PUC-RS.
"O ministro apresentou mais divergências nesse julgamento do que provavelmente todas as divergências pró-réu que ele já tenha tido ao longo da sua trajetória como ministro do Supremo", completa.
Fux livrou Jair Bolsonaro e os generais Almir Garnier, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira dos cinco crimes apontados pelo relator, bem como Anderson Torres e Alexandre Ramagem. Por diversas vezes, o ministro alegou que havia ausência de provas, ou uma leitura "abstrata" na acusação para condenar os réus.
Em março deste ano, porém, o ministro acatou a denúncia contra o ex-presidente e os demais réus, quando afirmou que "tudo que se volta contra o Estado democrático de Direito é absolutamente repugnante e inaceitável".
Antes disso, ele havia aceito a prisão de centenas de invasores no 8 de janeiro de 2023 sem contestar.
É fato que ele dava sinais de divergência do ministro Alexandre de Moraes, quando advogou uma pena menor para a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que ficou famosa por pintar de batom a estátua em frente ao STF. Mas chama atenção o fato de ele considerar que os réus acusados de incentivar o clima de animosidade não têm nada a ver com os invasores que fizeram quebra-quebra de 8/1 na Praça dos Três Poderes.
Condenou, porém, o tenente-coronel Mauro Cid por abolição do Estado democrático de Direito. Cid era ajudante de ordens de Bolsonaro — este sim, poupado por Fux de qualquer condenação. Na visão do ministro, Cid, em sua posição subalterna, cometeu um crime, enquanto seu superior, que atacava as urnas eletrônicas sistematicamente, e deixou que militares fomentassem um plano golpista, não tem nenhuma culpa no cartório.
A extensão do voto deixou claro que ele estudou cada milímetro da denúncia de Moraes e passou "dias e noites" para preparar sua tese para desqualificar a acusação.
Discorreu sobre a falta de competência do STF para julgar o caso. Descartou o crime de organização criminosa apontado por Moraes, e fez eco a diversas queixas das defesas dos réus — do "tsunami de dados" sem tempo para avaliá-las à incompetência do STF (Supremo Tribunal Federal) para votar tal matéria, a não ser que fosse em plenário, ou seja, com os 11 ministros da Corte votando.
Mas ninguém esperava que ele fosse tão enfático em contradizer a interpretação dos cinco crimes atribuídos aos réus, uma vez que ele aceitou a denúncia em março: organização criminosa, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta de Estado de Direito, dano ao patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.
"A grande pergunta é por que ele mudou. É uma mudança muito drástica", avalia Eloísa Machado, professora da FGV Direito.
O professor Gustavo Badaró, citado por Fux no início do julgamento, defende a posição do ministro em ao menos dois pontos. Que o plenário estivesse julgando o caso, em vez da Primeira Turma -algo que está previsto no regimento interno no STF- e que as defesas dos réus tivessem mais tempo para analisar os mais de 70 terabytes de dados em mídias digitais que estão no processo.
"Era direito da defesa ter tempo para analisar esse material. Isso não iria comprometer o andamento do julgamento", diz ele, que leciona direito penal na USP (Universidade de São Paulo).
Badaró assinou um parecer solicitado pela defesa de Bolsonaro a respeito do assunto.
Ele reconhece, contudo, que Fux poderia ter se posicionado contra o julgamento na Primeira Turma desde o início, quando centenas de réus foram presos pelo 8 de janeiro, em vez de deixar o questionamento para agora.
O mesmo para negar que houve organização criminosa. "Ele também poderia ter se manifestado lá atrás, quando aceitou a denúncia", completa.
Mesmo assim, não vê prejuízo na divergência aberta pelo ministro, saudável para o equilíbrio das decisões.
Juízo político e "we trust"
O peso de se tratar de um julgamento inédito e histórico em um país de tradição golpista, e atualmente dividido, joga mais pressão sobre o voto dos ministros.
Somem-se, ainda, as ameaças do presidente Donald Trump, que vinculou a alta das tarifas do Brasil a um suposto julgamento injusto de Bolsonaro.
Com ou sem esse barulho ao redor, Direito não é uma ciência matemática e guarda uma boa dose subjetiva, explica o professor Humberto Fabretti, especialista em direito penal.
"Não há demérito no fato de um ministro mudar de opinião. Se ele votou de um jeito no Mensalão, pode mudar em outro caso. As pessoas mudam assim como as jurisprudências", diz Fabretti.
Para ele, é impossível separar uma leitura jurídica e política; sempre há contaminação. "É por isso que existe uma corte colegiada, para não ter posição única em casos como este", afirma.
Fux acabou dando lenha para a fogueira dos bolsonaristas, desde o momento em que abriu o voto com o recado de que ao STF não cabia "juízo político do que é bom ou ruim".
No intenso Fla x Flu político brasileiro, seus detratores reviveram a frase "In Fux we trust", escrita pelo então procurador Deltan Dallagnol num grupo do Telegram dos integrantes da Lava Jato de Curitiba. Havia ali a confiança de que o juiz votaria a favor das teses lavajatistas, o que de fato aconteceu.
Indicado pela então presidente Dilma Rousseff em 2011 para ocupar a vaga do ministro Eros Grau, Fux virou persona non grata entre os petistas depois de sua atuação nos processos que envolveram integrantes do partido.
Ele, que teria justamente assediado por meses o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu para ser um dos nomes indicados ao STF, e depois foi um dos mais duros nos votos contra ele.
O ministro virou um dos personagens da era de politização do Judiciário brasileiro, ou da judicialização da política. O subjetivo de Fux pendeu nesta quarta a favor de integrantes da elite militar acusados de tentativa de golpe. Deixou mais evidente o fato de ter sido poupado pelas sanções de Trump aos ministros da Corte.
Preferências partidárias à parte, a discordância nos juízos da Corte é bem-vinda e é nela que reside a "beleza do Direito", segundo o criminalista Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay.
"O voto divergente do Fux só reforça a importância deste julgamento e a completa independência do Supremo Tribunal", diz ele.
Fux deve ser voto vencido na Primeira Turma e os réus devem ser condenados. Mas o ministro deixou um bode na sala do STF justamente quando a Corte alcança os golpistas de uma instituição acostumada a sair impune quando seus integrantes atacam a democracia.
* Carla Jimenez é jornalista formada pela Faculdade Cásper Líbero, com extensão em Finanças (FIA-USP). Foi editora-chefe de Política do UOL, diretora e editora-chefe do jornal El País no Brasil e cofundadora do portal Sumaúma Jornalismo. Foi colunista de política na Carta Capital e no The Intercept Brasil. Especializou-se na cobertura de macroeconomia, negócios e gestão em veículos como O Estado de S. Paulo, Agência Estado, IstoéDinheiro, CanalRh, PEGN e revista Época. Apaixonada pelo Brasil, onde vive desde criança, nasceu em Santiago do Chile.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.