'Não sou coveiro': Bolsonaro condenado lava alma de quem sofreu na pandemia

Nas 272 páginas da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Jair Bolsonaro (PL) e outros 33 réus acusados de tramarem um golpe de Estado no Brasil, não há uma só menção a "pandemia", "covid", "covid-19" ou "coronavírus".
Paulo Gonet, o procurador-geral, teve o cuidado de fixar as imputações num território temporal compreendido entre 29 de junho de 2021 e 8 de janeiro de 2023. Naquele intervalo, Bolsonaro abandonou os ataques às autoridades sanitárias e mirou o canhão contra as instituições democráticas, encarnadas na figura de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal que assumiu a chefia do Tribunal Superior Eleitoral em agosto de 2022.
A escalada golpista era a vacina que o então mandatário aceitou tomar caso fosse derrotado, como previa —e como de fato aconteceu —por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa presidencial de 2022. O petista tinha acabado de voltar ao jogo político (e eleitoral) graças à anulação das condenações contra ele na Lava Jato.
Bolsonaro sentiu que o jogo seria duro e decidiu matar o juiz, o adversário e o reserva imediato.
Esse é o ponto central da denúncia, que em nenhum momento usou o conjunto da obra bolsonarista para ilustrar o caráter perverso do réu.
Não faltariam elementos, mas, fora dos autos (e dos limites definidos por Gonet), não teve quem não conectou as duas temporadas da aventura autoritária ao saber que Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão por liderar uma tentativa de golpe de Estado.
A começar pelo presidente Lula, que ontem, em entrevista ao Jornal da Band, criticou o voto do ministro Luiz Fux e citou as provas fartas contra o antecessor. Lá pelas tantas o petista emendou: "O ex-presidente teve um comportamento, ao longo de todo o mandato, de desacreditar as instituições. Desacreditou a vacina, desacreditou a ciência, a covid-19, disse que era uma gripezinha, que as pessoas paravam de respirar por outras razões, que as vacinas faziam as pessoas virarem jacaré. Está nas costas dele a responsabilidade pela morte de 300 mil pessoas das 700 mil que morreram (na pandemia)".
Lula emendou um delito ao outro, mas não foi o único.
Nas redes, expressões como "não sou coveiro", "frescura", "mimimi" e "vai chorar até quando", ditas por Bolsonaro no auge da pandemia, pipocaram ao longo do dia em homenagens a familiares mortos.
Uma servidora pública foi ao X, o antigo Twitter, lembrar o que Bolsonaro falava na TV enquanto a mãe estava entubada. "Ele perguntou até quando eu ia chorar e hoje quem chora é ele", escreveu. "Agora, sim, descansa em paz, mãe".
Juridicamente, fez bem o procurador em definir o escopo da denúncia e não forçar a barra por via da comoção. Caso contrário, abriria um vórtice retroativo que chegaria aos tempos em que o acusado matava passarinhos em Eldorado (SP) e fatalmente alcançaria o SuperPop de Luciana Gimenez. Ao menos naquela época Bolsonaro atentava contra a democracia usando apenas os estúdios da RedeTV! (Bem diferente foi usar a impressora do Planalto para formatar estado de sítio e planos de eliminação de inimigos).
Ainda assim a falta de responsabilização pelos crimes cometidos na pandemia são uma ferida histórica. Esses delitos estão detalhados no longo relatório do senador Renan Calheiros (MDB-AL) ao fim da CPI da Covid (com mais de 1.300 páginas, o documento é quase seis vezes maior do que a denúncia da trama golpista): epidemia com resultado de morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, crimes contra a humanidade, violação de direito social e incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo.
Nem Bolsonaro nem os outros 77 acusados foram punidos até hoje. Isso porque, na época, o então procurador-geral, Augusto Aras, matou no peito e disse que faltavam provas contra a turma. E a vice-procuradora-geral, Lindôra Araújo, simplesmente alegou "ausência de justa causa" para abrir uma ação penal.
No tribunal dos eleitores, tudo isso pesou contra o primeiro presidente incapaz de se reeleger, mesmo com todas as armas (algumas literais) da máquina do Estado na mão.
Bolsonaro foi punido até aqui por cinco dos crimes cometidos na segunda temporada do mandato, quando o inimigo já era outro. Os demais seguem impunes, mas não serão esquecidos.
