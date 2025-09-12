'Não sou coveiro': Bolsonaro condenado lava alma de quem sofreu na pandemia

Uma servidora pública foi ao X, o antigo Twitter, lembrar o que Bolsonaro falava na TV enquanto a mãe estava entubada. "Ele perguntou até quando eu ia chorar e hoje quem chora é ele", escreveu. "Agora, sim, descansa em paz, mãe".

Juridicamente, fez bem o procurador em definir o escopo da denúncia e não forçar a barra por via da comoção. Caso contrário, abriria um vórtice retroativo que chegaria aos tempos em que o acusado matava passarinhos em Eldorado (SP) e fatalmente alcançaria o SuperPop de Luciana Gimenez. Ao menos naquela época Bolsonaro atentava contra a democracia usando apenas os estúdios da RedeTV! (Bem diferente foi usar a impressora do Planalto para formatar estado de sítio e planos de eliminação de inimigos).

Ainda assim a falta de responsabilização pelos crimes cometidos na pandemia são uma ferida histórica. Esses delitos estão detalhados no longo relatório do senador Renan Calheiros (MDB-AL) ao fim da CPI da Covid (com mais de 1.300 páginas, o documento é quase seis vezes maior do que a denúncia da trama golpista): epidemia com resultado de morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, crimes contra a humanidade, violação de direito social e incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo.

Nem Bolsonaro nem os outros 77 acusados foram punidos até hoje. Isso porque, na época, o então procurador-geral, Augusto Aras, matou no peito e disse que faltavam provas contra a turma. E a vice-procuradora-geral, Lindôra Araújo, simplesmente alegou "ausência de justa causa" para abrir uma ação penal.

No tribunal dos eleitores, tudo isso pesou contra o primeiro presidente incapaz de se reeleger, mesmo com todas as armas (algumas literais) da máquina do Estado na mão.

Bolsonaro foi punido até aqui por cinco dos crimes cometidos na segunda temporada do mandato, quando o inimigo já era outro. Os demais seguem impunes, mas não serão esquecidos.